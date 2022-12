Le partite di Premier League oggi in TV e streaming, calendario e orari del Boxing Day La Premier League come sempre gioca a Santo Stefano. Il Boxing Day parte alle 13:30 con Brentford-Tottenham e si chiude con il derby Arsenal-West Ham.

A cura di Alessio Morra

Lunedì 26 dicembre: le partite del Boxing Day di Premier League oggi in programma in TV e in diretta streaming. I Mondiali Qatar 2022 hanno stravolto il canonico calendario dei campionati di calcio. La Premier League ovviamente non è stata esente da ciò, ma la tradizione delle partite il Boxing Day ovviamente non viene cancellata. E anzi nel giorno di Santo Stefano il pallone torna a rotolare in Inghilterra. Non si terranno tutte oggi le partite della diciassettesima giornata, che si concluderà addirittura il 28 dicembre con Leeds-Manchester City. Ma il programma, comunque, è ricco lo stesso. Perché scendono in campo il Tottenham di Conte, il Liverpool e l'Arsenal capolista. Mentre martedì 27 giocheranno Chelsea e Manchester united.

Tutte le partite di Premier League oggi in TV su Sky

La Carabao Cup, a due giorni da Argentina-Francia, ha riportato il calcio vero in Inghilterra. Ora tocca al Boxing Day, la tradizione pura del calcio inglese. Si parte con un incontro subito molto interessante e cioè quello tra il Brentford, squadra non dal grande nome, ma tignosa, e il Tottenham di Conte che vuole riprendere la marcia di inizio stagione. Si parte alle 13:30. Mentre alle ore 16 sono in programma quattro incontri, che verranno trasmessi in TV con diretta gol.

Poi si torna alle 18:30 con Aston Villa-Liverpool, in un match di cartello con i Villans che non avranno il portiere Emiliano Martinez, uno degli eroi dell'Argentina. Il derby di Londra tra Arsenal e West Ham alle 21 chiude la giornata. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV da Sky e si potranno vedere in streaming su Sky Go e NOW.

Ore 13:30 – Brentford-Tottenham (Sky Sport, canale 201, 203)

Ore 16:00 – Leicester-Newcastle (Sky Sport, canale 203)

Ore 16:00 – Everton-Wolverhampton (Sky Sport, canale 203)

Ore 16:00 – Crystal Palace-Fulham (Sky Sport, canale 203)

Ore 16:00 – Southampton-Brighton (Sky Sport, canale 203)

Ore 18:30 – Aston Villa-Liverpool (Sky Sport, canale 201, 203)

Ore 21:00 – Arsenal-West Ham (Sky Sport, canale 201, 203)

Le prossime partite di Premier League: calendario e orari TV

La diciassettesima giornata di Premier si concluderà tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre con tre incontri davvero molto intriganti. Chelsea-Bournemouth e Manchester United-Nottingham Forest sono in programma martedì 27, mentre mercoledì 28 c'è Leeds-Manchester City.