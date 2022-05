Le lacrime di Bonucci, il viaggio della moglie Martina: “Consapevoli di aver cambiato qualcosa” Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci ha concluso il suo personale pellegrinaggio benefico con una raccolta fondi per ripagare dell’affetto e delle cure dopo la malattia del figlio: “Il giorno più bello della nostra vita”

A cura di Alessio Pediglieri

L'amore di una madre, il desiderio di ripagare, la volontà di fare del bene. Unendo tutti questi elementi in un unico filo conduttore si può comprendere fino in fondo quanto fatto da Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci che ha concluso il suo personale "campionato" in giro per l'Italia, durato quasi un mese attraversando 26 Comuni per un totale di oltre 570 chilometri. Ma ciò che più conta, raccogliendo un incredibile nuovo incontenibile entusiasmo e affetto delle persone incontrate lungo il cammino e la raccolta di circa 170 mila euro, in donazioni, tutte da rivolgere al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Infantile "Regina Margherita" della Città della Salute di Torino.

In quella struttura ospedaliera, la famiglia Bonucci aveva vissuto uno dei momenti più cupi della propria esperienza, quando era stato ricoverato Matteo Bonucci, secondogenito della coppia, che all’età di due anni aveva avuto una grave malattia. Prima le cure, poi la guarigione e un'incontenibile ondata di amore che si è riversato sul nucleo familiare, davanti al quale le stessa Martina si era ripromessa di ripagare in qualche maniera.

Così, mentre Leonardo concludeva il suo cammino stagionale con la Juventus, Martina Maccari ha intrapreso il proprio con il progetto benefico "Sulla stessa strada". Missione compiuta: una marea di affetto si è ancora riversata a sostegno dei più fragili con una raccolta fondi importante, che continua ad essere aperta e a ricevere donazioni anche dopo il lungo pellegrinaggio intrapreso per le strade d'Italia e conclusosi giovedì pomeriggio, proprio davanti all'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Leggi anche Abramovich ora può davvero rovinare il Chelsea per una questione di soldi: li rivuole indietro

Ad attendere Martina, tutta la famiglia Bonucci con i tre figli e Leonardo che si è sciolto in un commovente pianto nel riabbracciare la moglie: "Sono consapevole di aver cambiato qualcosa e sono partita con la speranza che questa iniziativa mi permettesse di realizzare il desiderio di restituzione maturato negli anni" ha sottolineato Martina Maccari. "Questo è un desiderio che si concretizza grazie ad una raccolta fondi andata oltre le mie iniziali aspettative. L'importo più grande per me è il risultato di vite incontrate, storie ascoltate, emozioni condivise e strade incrociate. Il giorno più bello della mia vita".