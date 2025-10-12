Le Isole Faroe a un passo dai playoff per i Mondiali: contro la Croazia possono fare la storia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Qualificazioni Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il calcio alle Isole Faroe potrebbe vivere il suo momento di massimo splendore con il sogno dei Mondiali 2026 che è più vivo che mai. L'arcipelago conta meno di 55mila abitanti ma tutti mantengono le dita incrociate per raggiungere un traguardo storico: con la terza vittoria consecutiva la nazionale allenata da Eydun Klakstein e a un solo punto dal secondo posto del girone di qualificazione che porterebbe dritti ai playoff.

Sulla carta è tutto possibile, perché la squadra è terza in classifica e ha ancora tutte le possibilità di scrivere il suo destino, specialmente dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca che ha dato una svolta a tutta la situazione. Ma proprio l'avversario più recente viaggia a +1 e con una vittoria contro Gibilterra potrebbe mettere fine a tutti i sogni dorati.

In che modo le Isole Faroe potrebbero accedere ai playoff

Manca poco per accarezzare da vicino un sogno che sembra quasi una follia. Storicamente le Isole Faroe sono sempre stato l'avversario materasso, facile da battere per tutte le big che non disdegnano mai di trovarselo nel girone. Ma Croazia e Repubblica Ceca hanno trovato un avversario tosto e determinato che potrebbe fare lo sgambetto a una di loro: la nazionale faroese ha vinto tre partite consecutive, l'ultima proprio contro la Cechia, e si è portata al terzo posto del girone a un solo punto dalla vetta.

Se la Croazia è quasi certa del passaggio del turno, le Isole Faroe puntano a un playoff per i Mondiali che avrebbe dell'incredibile. Il gruppo guidato da Eydun Klakstein è diventato l'outsider perfetto, una squadra ordinata tatticamente e capace di resistere alla pressione di avversari molto più forti. Una vittoria all'ultima giornata contro la Croazia e in contemporanea un passo falso della Repubblica Ceca contro Gibilterra (ultima a 0 punti) spalancherebbe le porte all'impresa epica. Gli incastri non sono semplici e i pronostici non giocano a favore, ma all'ultima giornata delle qualificazioni il sogno è ancora vivo e già questo basta a tutta la nazione per poter far festa.