Le estreme misure del Manchester United per tagliare i costi: annunciati altri 200 licenziamenti Il Manchester United sta continuando a tagliare i costi per migliorare la sostenibilità finanziaria della società: le ultime misure riguardano soprattutto il settore alimentare del club e mettono a rischio ben 200 posti di lavoro.

A cura di Michele Mazzeo

La spending review comincia ad interessare anche i ricchissimi club della Premier League. E l'ultimo annuncio fatto dal club più blasonato d'Inghilterra, il Manchester United, di proprietà di uno degli uomini più ricchi del mondo, il boss del colosso Ineos Sir Jim Ratcliffe (con un patrimonio personale di 16 miliardi di dollari secondo Forbes), rende evidente come nemmeno Oltremanica si possa più prescindere dai risultati ottenuti in campo. Il board dei Red Devils, in crisi di risultati da ormai 8 anni (con soltanto due trofei, un Coppa di Lega e una FA Cup, messe in bacheca) e quest'anno sprofondati al 15° posto in classifica dopo 26 giornate di campionato, ha difatti annunciato ulteriori misure per tagliare i costi e migliorare la sostenibilità finanziaria della società.

Tra queste misure vi è una previsione di un'ulteriore serie di circa 200 licenziamenti (che andrebbero dunque ad aggiungersi ai 250 licenziati lo scorso anno) e iniziative per diminuire le spese, alcune delle quali hanno creato molta curiosità, su tutte la decisione presa riguardo la mensa del centro sportivo di Carrington.

"Abbiamo perso soldi negli ultimi cinque anni consecutivi. Questo non può continuare. Le nostre due principali priorità come club sono ottenere successo sul campo per i nostri tifosi e migliorare le nostre strutture. Non possiamo investire in questi obiettivi se continuiamo a perdere denaro. Abbiamo la responsabilità di mettere il Manchester United nella posizione più forte per vincere con le nostre squadre maschile, femminile e giovanili. Stiamo avviando una serie di misure di ampio respiro che trasformeranno e rinnoveranno il club. Purtroppo, ciò significa annunciare ulteriori potenziali licenziamenti e ci dispiace profondamente per l’impatto su quei colleghi coinvolti. Tuttavia, queste scelte difficili sono necessarie per rimettere il club su una base finanziaria stabile" sono state infatti le dichiarazioni a riguardo del Ceo del Manchester United Omar Berrada.

Oltre al taglio del personale, secondo quanto riporta la testata britannica Daily Mail, il settore che sarà maggiormente ridimensionato per abbattere i costi è quello alimentare con la chiusura della mensa per il personale dell'Old Trafford che non avrà dunque più i pasti gratuiti di cui ha goduto finora (d'ora in poi avranno a loro disposizione solo della frutta) e con la mensa del centro sportivo di Carrington che verrà sensibilmente ridimensionata anche per quel che riguarda l'offerta. Contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi infatti per i calciatori e lo staff tecnico vi saranno a disposizione soltanto due pietanze: potranno dunque scegliere se mangiare delle zuppe oppure dei panini.