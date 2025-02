video suggerito

Lo United è in crisi, riduce i costi anche alla mensa: saranno offerti solo panini e zuppe Il club continua con il pugno duro e ha operato tagli anche per quanto riguarda la mensa di Carrington: tutti i tesserati potranno scegliere soltanto fra due pasti sempre uguali.

A cura di Ada Cotugno

La situazione al Manchester United è sempre più difficile e la dirigenza continua sulla strada del pugno duro e dei tagli drastici per risparmiare al massimo. La serie di tagli introdotti da Sir Jim Ratcliffe non ha risparmiato nessuno e viene portata avanti creando situazione al limite del surreale: l'ultima decisione ha coinvolto il centro sportivo di Carrington e il cibo servito dalla mensa del club dove ogni giorno la prima squadra e tutti i membri dello staff si riuniscono tra una sessione di allenamenti e l'altra.

Secondo quanto riportato dal Sun lo United avrebbe introdotto dei tagli netti sul cibo che viene servito quotidianamente: da oggi in poi verranno serviti soltanto panini e zuppe e non ci sarà più un menu variegato e bilanciato come ci si aspetta da una squadra di Premier League. Ovviamente il nuovo regime alimentare non toccherà i calciatori, che seguono diete specifiche stilate dai nutrizionisti della società, ma sarà imposto a tutti gli altri compresi allenatori e analisti tattici.

Il Manchester United fa tagli anche sul cibo

Ormai da diversi mesi Sir Jim Ratcliffe ha deciso di tagliare via tutte le spese superflue per risparmiare il più possibile: oltre 250 dipendenti sono stati licenziati, altri verranno allontanati nelle prossime settimane, è stata annullata la tradizionale festa di Natale e anche Sir Alex Ferguson ha dovuto lasciare i Red Devils dopo 38 anni. La dirigenza sta cercando di ridurre le spese all'osso e il passo successivo è stato quello di ridurre le scelte del menù proposto al centro sportivo.

I calciatori della prima squadra continueranno a seguire le diete personalizzate, ma tutto il resto dello staff dovrà accontentarsi: potranno scegliere soltanto fra zuppe e panini, una proposta limitata che permetterà allo United di risparmiare qualche migliaio di sterline. I tagli però riguardano praticamente qualsiasi aspetto della società, anche la concessione di Old Trafford all'Under 18 del club: generalmente i più giovani disputavano lì le partite della FA Youth Cup, ma l'ultimo turno si è disputato al Leigh Sports Village per un risparmio di poco meno di 10mila euro.