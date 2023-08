Le confessioni social della fidanzata di Sandro Tonali: “Qualcuno non ci ha aiutato” In alcune storie su Instagram Giulia Pastore ha risposto alle domande dei follower sulla nuova vita a Newcastle. A chi le ha chiesto se avesse preferito restare a Milano ha replicato. “No, mai. Stare con un calciatore vuol dire anche essere pronta a stravolgere la propria vita”.

Sandro Tonali con la fidanzata, Giulia Pastore.

He drinks Moretti, he eats spaghetti… Il coro dei tifosi del Newcastle echeggia al St. James Park. Sandro Tonali ha bagnato il suo esordio in Premier League con un gol. Gli sono bastati cinque minuti. Lassù, dall'alto della tribuna con la maglia dei Megpies c'è anche la fidanzata, Giulia Pastore che lo ha seguito nella nuova avventura in Inghilterra. Ad accogliere lei e l'ex milanista fu il capitano, Trippier. Lo stesso che dopo la rete all'Aston Villa del neo-acquisto gli ricordò con un gesto di rivolgersi anche verso la curva dei tifosi.

A chi le ha chiesto se avesse preferito restare a Milano "lady Tonali" ha risposto in maniera molto netta, senza possibilità di interpretazioni di sorta. "No, mai. Stare con un calciatore vuol dire anche essere pronta a stravolgere la propria vita". Lo ha fatto in una serie di storie su Instagram utilizzando il canale social come finestra di dialogo privilegiata per confessare, com'è andato il trasferimento dall'altra parte della Manica, com'è trovarsi proiettati in una nuova realtà.

E le tra le pieghe delle cose dette, non dette, lasciate a mezz'aria ce ne sono alcune che fanno riflettere ed entrano nel corredo accessorio del cambio di vita e di prospettiva. "Da un momento all'altro ti trovi a stravolgere la tua vita e a trasferirti in un altro paese lontano da tutto – ha aggiunto -. Per non parlare della questione traslochi, questioni burocratiche… ci sono state alcune persone che non hanno aiutato e siamo andati avanti".

I momenti difficili, quelli che lei stessa ha definito mesi complicati sono stati superati. L'ardore giovanile ha fatto il resto anche se il mondo che hai davanti un po' ti spaventa. "Ora come sto? Sto bene. Mi sto ambientando e ora la strada è tutta in discesa, ne sono certa. Chi mi conosce sa che ho sempre amato l'Inghilterra, la mentalità inglese. Quindi per me è un sogno vivere qui e conoscere meglio la loro cultura".

Per i tifosi inglesi parole del genere sono come musica per le orecchie e per la giovane Giulia l'Albione non è affatto perfida, tanto da sminuire una serie di luoghi comuni a cominciare dal clima (uno dei riferimenti più gettonati dei suoi follower). "Non sono mai stata una grande fan del caldo, del sole, del mare. Preferisco questo tempo e queste temperature per tutta la vita. Anche il mito che ‘piove sempre in Inghilterra' deve essere sfatato… Piove, non fa caldo, ma non è che piova tutto il giorno tutti i giorni. Da quando siamo qui abbiamo avuto delle belle giornate di sole dove le temperature si aggiravano intorno ai 23/24 gradi".

Piccola ma molto bella. Lady Tonali racconta come a misura d'uomo la nuova realtà nella quale vivono. "Newcastle non è Londra, è una città nel nord dell'Inghilterra, molto caratteristica ma troppo carina e affascinante. Le persone qui sono fantastiche, sono tutte super disponibili e amichevoli. A 15 minuti ci sono bellissime spiagge e panorami mozzafiato". E la grande capitale/metropoli non è poi così lontana. Anzi. "Siamo a 3 ore da Londra e a un'ora e mezza da Edimburgo che non vedo l'ora di visitare. Sono felice di essere qui".