Le condizioni disastrose del campo per Palmeiras-Corinthians: manto erboso deformato dalla pioggia Il derby paulista tra Palmeiras e Corinthians è stato messo a rischio dal violento nubifragio che si era abbattuto sullo stadio. Il terreno di gioco si era completamente deformato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il derby paulista tra Palmeiras e Corinthians è stato messo seriamente a rischio delle precarie condizioni del terreno di gioco dell'Allianz Parque. I calciatori arrivati allo stadio per giocare la partita prevista per le 20:00 (ora di Brasilia) di giovedì 6 febbraio, sono rimasti senza parole nel vedere come si è trasformato e successivamente deformato il campo della squadra di casa. Inizialmente l'erba era assolutamente perfetta poi le forti piogge hanno creato un disastro che ha reso letteralmente impraticabile il terreno per la partita.

I giocatori sono rimasti spiazzati nel vedere le condizioni del terreno durante il riscaldamento. Ecco perché l'arbitro ha poi optato per posticipare la partita di almeno 30 minuti. Lo ha comunicato la Federazione attraverso una nota diffusa sui propri social network. Ciò che ha fatto impressione sono state soprattutto le immagini del terreno di gioco che ha assorbito una quantità enorme di acqua. Un assistente al campo ha infatti camminato sul manto erboso per testare le sue condizioni notando come si fossero formate delle onde che hanno deformato il manto erboso.

L'acqua era penetrata ovunque dopo il tremendo nubifragio che si era abbattuto sulla città, fin sotto il manto in erba sintetica dell'impianto, gonfiandolo per un problema di funzionamento del sistema di drenaggio. Il direttore di gara ha fatto prima un sopralluogo sul campo con i capitani delle due squadre e poi ha atteso 30 minuti, prima di far rientrare le squadre in campo. Le forti piogge cadute a San Paolo hanno portato al posticipo anche della partita tra San Bernardo e Novorizontino, iniziata alle 19:00 e interrotta per lo stesso motivo.

La partita si è poi giocata regolarmente

La partita si è poi giocata regolarmente terminando con il punteggio di 1-1. Da notare come nel corso della partita l'acqua presente sul campo sia completamente spartita rendendo il terreno di gioco asciutto e idoneo per lo svolgimento della sfida. Il sistema di drenaggio ha infatti funzionato alla perfezione permettendo poi alle due squadre di poter disputare la partita senza particolari problemi.