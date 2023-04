Le condizioni di Vlahovic dopo l’infortunio alla caviglia: Allegri spera di averlo in Europa League L’attaccante della Juve ha lasciato il campo nel secondo tempo per un problema alla caviglia: le sue condizioni a pochi giorni dalla sfida contro lo Sporting.

A cura di Ada Cotugno

Oltre alla beffa c'è anche il danno: la Juventus crolla in casa della Lazio nel big match di questa giornata di campionato e in panchina scatta subito l'allarme per le condizioni di Dusan Vlahovic, uscito dolorante dal campo nel secondo tempo della partita.

Massimiliano Allegri teme di affrontare l'andata dei quarti di Europa League senza il suo attaccante titolare, dato che il tempo stinge e la partita con lo Sporting è prevista per il prossimo giovedì. Dopo uno scontro di gioco con Cataldi nel corso del primo tempo la caviglia di Vlahovic ha subito un movimento innaturale, ma il giocatore ha deciso comunque di restare in campo per aiutare la sua squadra.

Il serbo ha alzato bandiera bianca soltanto nel secondo tempo, al 63′, attirando l'attenzione di Landucci (il sostituto di Allegri, rimasto a casa per influenza) per poter essere tolto dal campo. Una volta arrivato in panchina è stato in quadrato dalle telecamere visibilmente dolorante e con del ghiaccio sulla caviglia.

Nei prossimi giorni Vlahovic si sottoporrà a visite mediche approfondite al J-Medical e tutti incrociano le dita affinché non debba affrontare un lungo stop: la paura della Juventus è quella di perderlo per lungo tempo proprio per il rush finale della stagione.

Le sue condizioni fisiche preoccupano Massimiliano Allegri in vista di un periodo delicatissimo: in due settimane i bianconeri si giocano una fetta della stagione con le sfide a Sassuolo e Napoli in Serie A e l'accesso alle semifinali di Europa League con il doppio incontro con lo Sporting. E in più ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia da affrontare a San Siro contro l'Inter dove tutto è ancora in bilico.

La Juventus spera di non dover fare a meno di Vlahovic: sarà a tutti gli effetti una corsa contro il tempo per riaverlo a disposizione già per la sfida d'andata di Europa League contro i portoghesi, in programma questo giovedì.