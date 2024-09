video suggerito

Le condizioni di Nico Gonzalez dopo l’infortunio con l’Argentina: la Juventus monitora la situazione Nico Gonzalez ha fatto scattare l’allarme in casa Juventus dopo l’infortunio con l’Argentina. Le condizioni dell’attaccante bianconeri però non dovrebbero far preoccupare Motta che monitora la situazione con il club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un fastidio alla caviglia sinistra e poi la richiesta della sostituzione. È in questo momento che Nico Gonzalez ha fatto scattare l'allarme in casa Juventus. In campo con l'Argentina nella sfida dei campioni del mondo in carica contro il Cile, e valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, l'ex Fiorentina decide di tirarsi fuori. Inizialmente si pensava che si trattasse di un problema muscolare, che sicuramente sarebbe stato più grave e avrebbe richiesto accurati esami. E invece si tratta di una contusione alla caviglia – interessato maggiormente il tallone – che fa già tirare un sospiro di sollievo al giocatore.

ESPN dall'Argentina parla di allarme rientrato. Il giocatore non dovrebbe nemmeno sottoporsi ad esami specifici ma la Juventus resta vigile sulla situazione. In teoria dunque Nico Gonzalez resta in ritiro con la Nazionale e a disposizione per la prossima sfida contro la Colombia. Da capire però se Scaloni vorrà rischiarlo o meno. Sky Sport sottolinea comunque come il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno comunicando prontamente alla Juventus qualsiasi passo. Dovrebbe comunque trattarsi di un problema di lieve entità per il giocatore neo bianconero.

L'immagine di Nico Gonzalez che esce per infortunio.

Motta dovrà fare a meno già di Conceicao out 30 giorni

Thiago Motta è atteso al rientro dopo la sosta dalla partita contro l'Empoli. Da quell'occasione il tecnico bianconero dovrà già fare a meno di Conceicao out 30 giorni per un infortunio ai muscoli perinieri della gamba destra. Con lui dovrebbe essere indisponibile anche Thuram. Insomma, alcuni dei nuovi acquisti bianconeri hanno già avuto la sfortuna di fermarsi subito dopo il loro approdo alla Vecchia Signora. La stessa sorte però non dovrebbe capitare a Nico Gonzalez che si è fermato, evidentemente, solo a scopo precauzionale per evitare ulteriori peggioramenti.

Mbangula la certezza della Juventus contro l'Empoli

Da capire se dopo il rientro dal ritiro con l'Argentina, dunque, Thiago Motta voglia rischiare l'ex Fiorentina anche solo a partita in corsa. Il tecnico bianconero di fatto può comunque disporre di un ventaglio di giocatori ampio da garantire più scelte all'allenatore. In primis, in quella posizione d'attacco, Motta potrebbe riproporre Samuel Mbangula, il classe 2004 che ha stupito subito in questo inizio di stagione. Certamente potrebbe essere lui a far parte nuovamente dell'undici titolare contro l'Empoli se Motta decidesse di concedere recupero pieno a Nico Gonzalez.