Belgio-Italia è la sfida valida per i quarti di finale degli Europei 2021. Il match tra la nazionale di Martinez e quella allenata da Roberto Mancini, si giocherà venerdì 2 luglio alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un match troppo importante per non recuperare un giocatore come Eden Hazard che negli ottavi contro il Portogallo ha accusato un fastidio alla coscia dopo una ripartenza, chiedendo il cambio. Ancora incerte le sue condizioni, così come quelle di Kevin De Bruyne, ma il commissario tecnico Martinez, spera di recuperare quantomeno uno dei due.

A fare il punto sulle condizioni del giocatore, c'ha pensato Thorgan Hazard, fratello di Eden e protagonista del gol vittoria contro il Portogallo che ha portato il Belgio ai quarti di final degli Europei. Il giocatore in conferenza stampa non si è negato alle domande dei giornalisti circa l'infortunio di suo fratello e ha espresso parole confortanti che lasciano sperare i tifosi del Belgio: "Oggi si sente molto meglio con l'Italia vuole esserci". Una notizia importante per Martinez che dovrà capire in che modo mettere in campo la formazione anti-Italia per questi quarti di finale.

"Oggi alle 8.30 era già in palestra – ha raccontato Thorgan in conferenza stampa – Penso che fosse più spaventato alla fine della partita contro il Portogallo che oggi. Sta facendo di tutto per tornare". Lo staff medico del Belgio sta tenendo costantemente in osservazione le condizioni del giocatore del Real Madrid che sta dimostrando di essere un elemento troppo importante per Martinez in questi Europei:

"È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà – continua suo fratello Thorgan – prende l'iniziativa, ci fa salire. Spero che ci sarà, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo". Mancano dunque tre giorni alla sfida contro l'Italia ma il Belgio spera di poter contare su Hazard che rappresenta uno dei tanti giocatori di fantasia della squadra insieme a Kevin De Bruyne che è ancora infortunato e in dubbio anche lui per la sfida contro gli azzurri.