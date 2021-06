Il Belgio è la nuova sfidante dell'Italia di Mancini ai quarti di finale di Euro 2020. Un gol di Thorgan Hazard che nel primo tempo ha punito Rui Patricio e tutto il Portogallo condannando Cristiano Ronaldo a uscire anzitempo dal Torneo dove aveva trionfato nel 2016. Una gara rude, aspra, con l'agonismo alle stelle e che ha visto diversi interventi al limite del regolamento. A subire i maggiori problemi sono stati i Diavoli Rossi che nella ripresa si sono visti prima togliere dal campo De Bruyne, poi Eden Hazard, entrambi infortunati.

Come stanno i due giocatori in vista di Belgio-Italia? E' troppo presto per dirlo ma a vedere come sono entrambi usciti dal campo c'è da credere che le prossime 48 ore saranno decisive per capire le reali condizioni dei due nazionali. Sono il fulcro della mediana belga, i giocatori di maggior talento e qualità e senza di loro la Nazionale perde moltissimo in termini di giocate e ritmi. La partita contro l'Italia, si giocherà a Monaco di Baviera il prossimo 2 luglio alle 21 e c'è tutto il tempo di recuperare.

Il primo a uscire dal campo è stato Kevin de Bruyne che è sembrato accusare un problema alla caviglia. Un contrasto duro prima dell'intervallo e un altro, identico subito dopo l'inizio del secondo tempo hanno messo ko il centrocampista del Manchester City che è uscito zoppicando dal campo. Soprattutto l'intervento da dietro di Palhinha poco prima del 45′ ha costretto Martinez a optare per il ambio. Nell’occasione l’arbitro Brych ha ammonito il mediano del Portogallo, mentre il giocatore del Manchester City era disteso a terra dolorante. Nella ripresa ha provato a rientrare in campo e stringere i denti ma ha dovuto arrendersi e terminare anzitempo la sua partita restando però fino a fine gara insieme ai compagni in panchina

Diversa la situazione per Eden Hazard che non è uscito a seguito di un contrasto con un avversario ma accusando un problema muscolare. Il fantasista del Real Madrid si è fermato a metà ripresa accusando un fastidio alla coscia dopo l'ennesima ripartenza: ha chiesto immediatamente il cambio ed è uscito subito dal campo prima di complicare la propria situazione. Anche per lui è presto dire quale sia la reale natura dell'infortunio anche se la sensazione è che sia uscito per precauzione.