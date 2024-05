video suggerito

Le condizioni di Elisa Balsamo dopo la tremenda caduta alla Vuelta: ha rischiato grosso nell'incidente La nota ufficiale della Lidl-Trek ha dimensionato l'angoscia per Elisa Balsamo, scaraventata contro le transenne a causa di una caduta a 200 metri dal traguardo: "Ha un osso nasale e il secondo metacarpo fratturati".

Come sta Elisa Balsamo? La tremenda caduta che l'ha trascinata contro le transenne nel corso della prima tappa della Vuelta a Burgos è spettacolo che fa accapponare la pelle: la sagoma della ciclista è sembrata quella di un manichino, sballottato da una parte all'altra. L'azzurra è andata a sbattere ad alta velocità, senza riuscire a controllare la bicicletta né a scartare abbastanza di lato per evitare quell'impatto durissimo.

Coinvolta in quel groviglio, s'è temuto il peggio invece l'esito degli esami diagnostici effettuati ha dimensionato l'angoscia per le conseguenze di quel ruzzolone spaventoso. Non è così grave ma parlare di notizie del tutto rassicuranti è questione da affrontare vedendo un po' come vanno le cose nei prossimi giorni.

La partecipazione alle Olimpiadi di Parigi è a rischio? Forse no ma per adesso la priorità è un'altra: che Balsamo si riprenda e stia bene. Il comunicato della Lidl-Trek sulle condizioni di Balsamo ha permesso di tirare un sospiro di sollievo rispetto alle preoccupazioni per i traumi paventati a giudicare dalla dinamica dell'incidente: "Una valutazione iniziale e le scansioni hanno rivelato un osso nasale fratturato ed una commozione cerebrale per Elisa Balsamo dopo l’incidente nella prima tappa, insieme al secondo metacarpo fratturato".

Fin qui la nota ufficiale su come sta la ciclista di punta lombarda, una delle più attese in previsione dei Giochi della prossima estate: nonostante quanto accadutole in Spagna, l'entità delle lesioni riportate non è tale da preconizzare (al momento) un forfait.

La dinamica della caduta. A spiegare bene cosa è successo sono le immagini e, più ancora, la concitazione del telecronista iberica che ha un sobbalzo del tono della voce e scandisce il nome di Elisa Balsamo che, a duecento metri dal traguardo, quando è pronta a lanciarsi in volta per lo sprint finale, viene scaraventata contro le inferriate che delimitano il percorso sulla carreggiata. La ciclista di Cuneo è stata urtata – in maniera involontaria – da una connazionale, Sofia Bertizzolo, della UAE ADQ. Quel che è avvenuto pochi istanti dopo è stato scioccante.

Sia Balsamo sia Bertizzolo sono rimaste a terra per qualche minuto prima che arrivassero i soccorsi e le due concorrenti fossero trasportate in ospedale. Meno preoccupanti le condizioni dell'altra ciclista coinvolta nell'incidente ma il suo team ha confermato la grande paura: "Una brutta caduta in volata ha coinvolto anche la nostra Sofia Bertizzolo che è stata poi portata in ospedale per accertamenti".