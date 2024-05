Paura per Elisa Balsamo alla Vuelta a Burgos, la caduta è terribile: finisce contro le transenne

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Elisa Balsamo è finita contro le transenne correndo ad altissima velocità durante la prima tappa della Vuelta a Burgos Feminas 2024. La ciclista azzurra della Lidl-Trek ed ex campionessa del mondo ai Giochi di Parigi ha subito una caduta terribile proprio nella volata finale. Dalle immagini si nota come sia stato decisivo per perdere l'equilibrio della sua bici il contatto con Sofia Berizzolo dell’Uae Team Adq. Quest'ultima ha perso il controllo impattando proprio contro la Balsamo che impatta con violenza contro le transenne che delimitano il circuito avendo le conseguenze peggiori.

Secondo le prime indiscrezioni fortunatamente la Balsamo sarebbe sempre rimasta cosciente. Il volo della Balsamo però ha subito spaventato tutti, anche le sue avversarie che immediatamente, dopo aver superato il traguardo sono tornate indietro per sincerarsi delle sue condizioni in attesa che arrivasse l'ambulanza per trasportarla dal medico sociale del team. Inizialmente era stato questo il primo tweet della Trek: "Non è quello che volevamo. Un incidente sul rettilineo d'arrivo con Elisa coinvolta. Forniremo un aggiornamento su Barzi quando ne sapremo di più".

Poi dopo i primi controlli medici su pista e poi in ambulanza, la Balsamo è stata trasportata direttamente in ospedale. A questo punto la Trek ha pubblicato un altro tweet in cui rende noto cosa abbia riportato la ciclista azzurra: "Gli esami hanno rivelato una frattura dell'osso nasale e una commozione cerebrale ma anche la frattura del secondo metacarpo".

L'augurio è che possano esserci presto notizie confortanti. Elisa Balsamo è anche un elemento chiave per l’Italia del ciclismo su strada e su pista in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma a prescindere dalla questione sportiva, la speranza è che non sia nulla di troppo grave per la classe ’98, e che possa recuperare in fretta.

E pensare che il tutto è avvenuto proprio negli ultimi metri che separavano l'azzurra dal traguardo. Una tappa che ha visto poi trionfare Lotta Henttala (EF Education – Cannondale) che in volata ha beffato Carina Schrempf (Fenix-Deceuninck).