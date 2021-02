Una ventina di auto per un valore di quasi 4 milioni di euro. Il garage di Lionel Messi è il paradiso per gli appassionati di motori. È come entrare in una pasticceria e restare col muso schiacciato contro la vetrinetta perché non sai da dove cominciare, quale scegliere e cosa portare a casa. Ce n'è per tutti i gusti anche di quelli extra-lusso, dal valore di 25 mila euro (per tutti i quasi) fino a 2 milioni di euro (per pochissimi fortunati). Il ‘dieci' del Barcellona (come Cristiano Ronaldo) se vuole può comprare il modello d'epoca che ha segnato la storia come l'ultimo prototipo capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi.

Adesso lo vedi, ora non lo vedi più… Manna che cade dal cielo per quelli che amano il brivido della velocità e l'adrenalina della strada alla ‘Fast&Furious' (sì, nella sua collezione c'è anche la Dodge Charger SRT8 che compare nel film), non resistono al fascino della Ferrari né alla Casa del Tritone con la Maserati che fa bella mostra accanto alla Rossa. Che sia la F430 Spider e la mitica ‘Scaglietti' d'epoca (anche se in questo caso il calciatore ha sempre smentito che fu lui ad acquistarla all'asta qualcje anno fa) non importa: se guadagni circa 900 mila euro a settimana non devi pensarci tanto per toglierti uno sfizio.

Pigiare il piede sull'acceleratore con la marcia in folle e ascoltare quel mormorio di potenza pronta a esplodere è musica melodiosa per le orecchie. Ecco perché Pagani Zonda Roadster (valore, 1 milione e 700 mila euro) è il pezzo pregiato della collezione privata della Pulce: la vettura da coccolare e ammirare. La più bella tra le belle assieme ad altre che non sfigurano certo anche si un altro livello come Mercedes, Range Rover, Audi, Cadillac e l'intramontabile Mini Cooper S in versione cabriolet. Manca qualcosa, un tocco ‘green' che sia al passo coi tempi. C'è anche quello: sistemate in una porzione del garage di Messi compaiono anche una Toyota Prius (ibrida) e una Lexus RX.