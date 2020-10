Lazio-Inter e la partita valida per la terza giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 15 di oggi domenica 4 ottobre allo stadio Olimpico di Roma che sarà aperto a mille tifosi che potranno dunque assistere al match. Simone Inzaghi dopo il pesante ko con l'Atalanta ha a disposizione un altro scontro diretto contro la formazione di Antonio Conte, che ha ottenuto due vittorie in altrettante partite contro Fiorentina e Benevento. La partita tra Lazio e Inter sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, ecco tutte le le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming

Dove vedere Lazio-Inter in TV e streaming

Lazio-Inter in programma oggi alle 15 sarà dunque trasmessa in esclusiva su DAZN. Il match sarà visibile su Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming. A proposito di streaming sarà possibile seguire il match anche su dispositivi portatili e computer sempre sulla piattaforma. La partita sarà in diretta anche sull'emittente satellitare Sky in Tv e in particolare sul canale DAZN, ovvero il 209, disponibile per tutti coloro i quali hanno attivato la promozione Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

In casa Lazio Inzaghi valuta le condizioni di Correa che non è al top. Molto probabile l'utilizzo di Caicedo al fianco dell'inamovibile Ciro Immobile. Ballottaggio Bastos-Radu in difesa con il primo favorito alla luce delle condizioni non eccezionali del rumeno. Centrocampo confermatissimo con Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Nell'Inter Conte sembra intenzionato a confermare Hakimi dal 1′ con Vidal che dovrebbe essere a disposizione dopo qualche noia muscolare. Kolarov potrebbe finire in panchina, con Lautaro nuovamente titolare al fianco di Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez