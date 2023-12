Lazio-Genoa oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: canale, orario e formazioni La Lazio ospita il Genoa per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024. Si gioca oggi, martedì 5 dicembre 2023, allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 con diretta TV su Canale 5.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lazio-Genoa si affrontano per la prima partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024. Si gioca oggi, martedì 5 dicembre 2023, allo stadio Olimpico alle ore 21.00 con diretta TV e streaming su Mediaset.

La squadra di Maurizio Sarri fa il suo esordio nella competizione nazionale come testa di serie e arriva dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, dopo quasi un mese di astinenza: nel frattempo era arrivata la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria sul Celtic. Il Grifone nell'ultima uscita in campionato ha pareggiato per 1-1 in casa contro l'Empoli e per arrivare al match di coppa dello stadio Olimpico ha già eliminato la Reggiana. La squadra di Alberto Gilardino cerca l'impresa e vuole ritornare a disputare i quarti di finale della Coppa Italia, che ai rossoblù mancano dalla stagione 1991-92.

Chi passa il turno, ricordiamo che si tratta di una ‘partita secca', sfiderà la vincente tra Roma e Cremonese al prossimo turno. Se dovessero passare le due romane, ci sarebbe un divertente e tesissimo derby della Capitale ai quarti.

Partita: Lazio-Genoa

Quando si gioca: mercoledì 5 3 dicembre 2023

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Sportmediaset.it, Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Quando si gioca Lazio-Genoa e dove vederla in TV: il canale in chiaro

Lazio-Genoa è la prima partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e sarà visibile in diretta TV su Canale 5.

Dove vedere Lazio-Genoa in streaming gratis

La diretta streaming di Lazio-Genoa sarà disponibile su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa di Coppa Italia

Sarri fa un po' di turnover e in attacco si affida a Felipe Anderson, Castellanos e Isaksen. In porta Sepe. Il Genoa di Gilardino farà diverse modifiche nel suo 3-5-2: Ekuban e Puscas come tandem in avanti, Kutlu, Badelj e Thorsby in mediana.

LAZIO (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Cataldi, Vecino, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. Allenatore: Sarri.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Badelj, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas. Allenatore: Gilardino.