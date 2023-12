Cancellieri risponde a Malinovski, tra Genoa ed Empoli finisce 1-1: pareggio nella sfida salvezza Il match della quattordicesima giornata della Serie A Genoa-Empoli termina 1-1: al gran gol di Malinovski ha risposto la rete di Cancellieri appena entrato dalla panchina.

A cura di Michele Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Termina 1-1 l'anticipo della 14ª giornata della Serie A 2023-2024 che ha visto il Genoa ospitare l'Empoli in quello che era uno scontro per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Al bel gol di Ruslan Malinovski che aveva certificato la superiorità dei padroni di casa nel primo tempo, ha risposto la prima rete in maglia empolese di Matteo Cancellieri che, appena entrato in campo al posto di uno spento Daniel Maldini nella ripresa (è la marcatura più veloce segnata da un subentrato in questo campoionato), ha dato una svolta ad un match che i toscani nel finale hanno anche rischiato di vincere.

Un punto ciascuno dunque per Genoa (che sale momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione) ed Empoli (che stacca il Cagliari portandosi fuori dalla zona retrocessione) dopo una partita terminata sul pareggio ma che entrambe hanno provato a portare a casa nel finale (Cambiaghi da metà-campo non riesce a centrare la porta sguarnita dopo l'uscita sulla trequarti di Martinez, mentre il neoentrato Fini ha messo i brividi a Berisha con una conclusione che ha sfiorato il palo terminando poi sul fondo).

Un match che ha offerto diverse indicazioni ai due allenatori: Alberto Gilardino infatti da un lato può essere soddisfatto per aver ritrovato Retegui e Messias (buona prova del brasiliano ex Milan che ha anche colpito una traversa) ma dall'altro deve fare ancora una volta i conti con l'improvviso calo nell'ultimo terzo di gara, mentre Andreazzoli può gioire per il carattere mostrato dai suoi dopo essere andati sotto (è la prima volta in questa stagione che la formazione toscana fa punti rimontando da una situazione di svantaggio) ma non può essere soddisfatto della produzione offensiva offerta dai suoi calciatori nei primi 60 minuti di gioco nei quali non sono mai stati pericolosi dalle parti di Martinez.