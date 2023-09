Lazio-Atletico Madrid, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions La Lazio ospita l’Atletico Madrid all’Olimpico nella partita di esordio della Champions League: si gioca oggi alle 21:00, diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Sarri e Simeone.

A cura di Alessio Pediglieri

La Lazio affronta l'Atletico Madrid oggi alle 21:00 per la prima giornata del girone E della Champions League: big match per l'esordio per la formazione di Sarri che affrontano la squadra di Simeone all'Olimpico. Calcio di inizio fissato per le 21:00, diretta TV in chiaro e streaming sia a pagamento sia in chiaro. Nel primo caso servizio esclusivo per gli abbonati Sky, nel secondo match visibile su Canale 5 sul Digitale Terrestre.

Inizia dunque l'avventura della Lazio di Maurizio Sarri che si è presa un posto in Champions League dopo il prestigioso secondo posto della passata stagione dietro all'imprendibile Napoli di Spalletti. La Lazio è stata inserita nel Gruppo E insieme a Feyenoord, Celtic e, appunto, Atletico Madrid. Davanti al proprio pubblico sarà fondamentale fare punti e strappare uno dei due posti utili per passare la Fase e accedere agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Lazio-Atletico Madrid. Maurizio Sarri dispone di una rosa sicuramente molto più completa rispetto l'anno passato quando aveva lamentato alcune carenze nei reparti per poter affrontare degnamente le competizioni in cui si è giocato. Con l'avvento della Champions, investimenti importanti sono stati fatti al di là della cessione inevitabile di Milinkovic-Savic di fronte ai soldi arabi. Soprattutto a centrocampo sono arrivati i rinforzi richiesti: occhi puntati su Kamada, Guendouzi e Rovella. Di questi dovrebbe essere titolare l'ex Marsiglia. Per Simeone, evidenti problemi di formazione con tantissimi assenti: Koke, Reinildo, Memphis, Soyuncu, De Paul e Lemar tutti out. Il ‘Cholo' costretto a convocare tra i 23 alcuni giovanissimi, come Cala, Sergio Guerreiro, Kostis e Gomic. Tutti in panchina.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2) – Oblak; Barrios, Azpilicueta Hermoso; Llorente, Riquelme, Witsel, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone

Partita: Lazio-Atletico Madrid

Quando: martedì 19 settembre

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky e Canale5

Diretta Streaming: SkyGo, NOW e Mediaset Infinity

Competizione: Champions League (Fase a Gironi)

Lazio-Atletico Madrid dove vederla in diretta TV su Sky o Mediaset, il canale in chiaro

Lazio-Atletico Madrid in programma oggi con calcio di inizio alle 21:00 è visibile in TV sia per gli abbonati (a pagamento) sia gratuitamente (in chiaro per tutti). Per la prima opzione ci si riferisce al servizio di Sky che trasmetterà la partita di Champions League esclusivamente per chi ha sottoscritto regolare abbonamento (canali di riferimento il 201 e poi Sky Sport 4K sul 213 e Sky Sport sul 252). Nella seconda opzione, la trasmissione sarà in chiaro, gratuitamente per tutti, su Canale 5.

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in diretta streaming

Lazio-Atletico Madrid è visibile anche diretta online nella doppia modalità, gratuita o a pagamento. Per la partita visibile a tutti ci si può collegare al portale di Mediaset, Mediaset Infinity dove verrà trasmessa senza necessità di pagamento o abbonamenti. Per chi ha sottoscritto con Sky, invece, c'è anche la possibilità di vederla o attraverso l'applicazione, SkyGo, o con il servizio on demand di NOW

