L’Atletico Madrid ha solo 15 giocatori per affrontare la Lazio: troppi infortunati per Simeone Nella lista dei convocati dell’Atletico Madrid per l’esordio in Champions contro la Lazio ci sono solo 15 giocatori della prima squadra: emergenza infortuni per gli spagnoli.

A cura di Ada Cotugno

Non è una vigilia serena in casa Atletico Madrid: gli spagnoli sono partiti verso l'Italia dove domani sera affronteranno la Lazio nella partita d'esordio di questa Champions League. Un appuntamento di grande prestigio e pieno di dolci ricordi soprattutto per Diego Pablo Simeone che ha vestito la maglia biancoceleste per quattro anni nella sua carriera da giocatore.

Ma il ritorno a Roma non sarà altrettanto piacevole vista la lunghissima lista di infortunati che accompagna i colchoneros verso l'appuntamento. La squadra era già in piena emergenza a causa di alcune assenze e gli ultimi giorni non hanno portato nessuna buona notizia, come dimostra la lista dei convocati diramata dalla società dove mancano alcuni big.

Tra i grandi nomi non ci sono il capitano Koke, Reinildo, Memphis, Soyuncu, De Paul e Lemar, ultimo ad alzare bandiera bianca dopo la rottura del tendine d'Achille procurata lo scorso sabato, l'ultimo KO di una lista di cui non si vede la fine. L'Atletico Madrid è in piena emergenza e l'allarme suona soprattutto a centrocampo, una situazione non positiva alla vigilia dell'esordio in Champions.

Nella partita di sabato Lemar ha subito la rottura del tendine d’Achille

In tutto Simeone può contare su appena 15 giocatori della prima squadra, un numero ridotto all'osso che gli consente appena quattro cambi senza dover attingere ai nomi provenienti dalle giovanili. E per non restare a secco di alternative e rispettare i 23 nominativi l'allenatore ha chiamato i giovani Cala, Sergio Guerreiro, Kostis e Gomic, i più affidabili provenienti dalla cantera che potranno sognare di mettere piede sul palcoscenico più prestigioso d'Europa.

L'Atletico Madrid non sta attraversando un buon momento: oltre alla grande emergenza relativa agli infortunati la squadra si avvicina alla partita contro la Lazio con alle spalle la pesante sconfitta per 3-0 contro il Valencia, il peggior momento della stagione fino a questo momento.