L’avversario lo supera e lui lo stende con un intervento assurdo: mai vista prima un’entrata così Durante la sfida tra Messico e Uzbekistan, terminata con uno scoppiettante 3-3, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda si è preso un posto nelle cronache per un intervento assurdo su Masharipov all’inizio della ripresa. Mai vista una cosa così in una partita internazionale.

A cura di Vito Lamorte

Messico e Uzbekistan hanno dato vita ad una delle amichevoli più divertenti dell'ultima pausa per le nazionali, con un risultato di 3-3 a dir poco scoppiettante e sempre in bilico fino all'ultimo secondo.

La partita si è giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti, e ha vissuto uno sviluppo davvero molto particolare, visto che nessuna delle due squadre è stata in grado di amministrare il vantaggio in nessun momento della sfida: la più accreditata nazionale messicana, guidata da Jaime Lozano, è stata riacciuffata nei minuti di recupero da un gol di Otabek Shukurov dopo che Raúl Jiménez e Uriel Antuna avevano ribaltato il risultato di 1-2 in favore degli uzbeki maturato nel primo tempo.

Nelle ore successive, però, oltre all'errore di Ochoa sul gol del definitivo pareggio si è parlato molto di un intervento avvenuto poco prima dell'ora di gioco e che in poco tempo è diventato virale sui social.

Al 57′ Jaloliddin Masharipov , numero 10 e capitano della squadra asiatica, ha superato in dribbling il difensore centrale del Tri Gilberto ‘Tiba' Sepúlveda e quest'ultimo vedendosi saltato in maniera netta ha deciso di intervenire in maniera curiosa: dimostrando rapidità mentale e anche una certa incoscienza, il calciatore messicano per impedire all'avversario di proseguire la sua corsa si è lanciato sulle sue gambe interrompendo la sua corsa con un'entrata che non ha nulla a che vedere col gioco del calcio.

L'intervento gli è costato un cartellino giallo ma ha bloccato l'iniziativa della squadra uzbeka, che stava vivendo un ottimo momento e cercava di mettere quanta più pressione possibile ai messicani.

Come già anticipato, questa intervento difensivo non ha fermato solo una potenziale azione offensiva dell'Uzbekistan ma ha scatenato un'ondata di ‘meme' e commenti sui social network in cui i tifosi non hanno esitato a fare paragoni con sport come il rugby e il football americano.