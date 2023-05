L’avversario lo rimprovera, Alejo ha una reazione selvaggia: gli dà un morso sulla spalla L’episodio è successo durante il match della Liga tra Cadice e Villarreal. Alejo non è nuovo comportamenti discutibili, pochi mesi fa destò scalpore per un tweet razzista nei confronti di Vinicius dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali in Qatar.

Alejo si avventa su Aissa Mandi e gli morde la spalla nelle immagini mostrate da Movistar.

Una reazione brutale, di puro istinto selvaggio. Come una belva feroce della foresta che si trova davanti la preda e l'azzanna. Non è andata proprio così tra Ivan Calejo del Cadice e Aissa Mandi del Villarreal ma la reazione del primo è stata impressionante quanto all'impeto profuso per rispondere all'avversario. Cosa gli era successo? Niente che non accada normalmente in una partita di calcio: agonismo che sfocia in un contrasto più duro, qualche occhiataccia e parole di troppo.

Il centrocampista del club andaluso si è spinto un po' troppo oltre con quel gesto che avrebbe scontato con un provvedimento disciplinare severo se solo l'arbitro e i suoi assistenti se ne fossero accorti. Se l'è cavata senza ricevere nemmeno un cartellino giallo per quell'eccesso. Com'è possibile che sia passato inosservato? Eppure le immagini della tv hanno mostrato con chiarezza cosa è successo in quel frangente, a gioco fermo e con la palla che aveva già oltrepassato la linea di fondo.

Il momento del rimprovero e la reazione impulsiva del calciatore del Cadice.

L'episodio è avvenuto nel secondo tempo con il risultato (0-2) a favore del "sottomarino giallo": Alejo fa un capitombolo, riceve un rimbrotto da Aissa Mandi e la prende malissimo, tant'è che fa uno scatto e si avventa addosso al difensore del Villarreal come mostrato dalla sequenza videoclip.

Come Luis Suarez? Il morso sulla spalla ha riportato alla memoria quanto avvenuto a Mondiali del 2014 in Brasile tra l'attaccante uruguaiano e il centrale dell'Italia, Giorgio Chiellini. Per quel gesto venne squalificato per quattro mesi ma il difensore azzurro non restò certo a guardare né a subire: gli rifilò una gomitata. Fu lo stesso ex Juventus a spiegarlo nella versione dei fatti fornita: "Ha sicuramente esagerato ma la strategia di contatto di Suarez è anche la mia. Siamo simili e mi piace affrontare attaccanti così. La cattiveria fa parte del calcio, per me certe cose che accadono in campo non sono nemmeno irregolarità".

Il post con insulti razzisti di Alejo a Vinicius per l’eliminazione del Brasile dai Mondiali.

Quanto ad Alejo, non è nuovo ad atteggiamenti sopra le righe molto discutibili. Durante i Mondiali in Qatar, destò scalpore un post condiviso sui social (e successivamente cancellato) nel quale sbeffeggiava Vinicius con un'offesa razzista. Complice l'eliminazione del Brasile dalla Coppa iridata, salutò quel risultato pubblicando un messaggio contenente emoticon di scimmiette e di figure che ballano (nel caso specifico, in segno di giubilo).