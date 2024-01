L’autogol è clamoroso, la Burkina Faso è fuori dalla Coppa d’Africa: Tapsoba disperato Il Mali si è qualificato per i quarti della Coppa d’Africa grazie al successo per 2-1 sulla Burkina Faso. Determinante è stato il clamoroso errore di Edmond Tapsoba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tabellone della Coppa d'Africa si è allineato ai quarti di finale. Le sorprese sono state tantissime. L'Algeria, campione nel 2019, è uscita nel girone. Senegal (vincitrice) ed Egitto, le finaliste dell'ultima edizione, sono uscite agli ottavi, così comeil Marocco, che ai Mondiali 2022 si era piazzato al quarto posto. Caccia aperta al trofeo con la Nigeria di Osimhen e Lookman che pare favoritissima. Ai quarti ci è arrivato pure il Mali che per battere la Burkina Faso ha sfruttato anche un clamoroso autogol.

Materialmente era il settimo degli ottavi di finale il match tra il Mali e la Burkina Faso. Per i burkinabé la partita si mette subito malissimo perché al 4′ il Mali passa e lo fa con una clamorosa autorete, che si può ribattezzare tranquillamente un auto-gollonzo, citando i tempi memorabili di Mai Dire Gol. L'azione del Mali è molto bella, costruita bene, arriva un cross, il tiro si stampa sul palo, quando la palla torna giocabile viene calciata da Edmond Tapsoba, difensore del Bayer Leverkusen che calcia in modo pessimo, o meglio in modo preciso ma verso la sua porta. L'autorete è clamorosa. Tapsoba resta di stucco, così come i suoi compagni di nazionale.

Quel gol spiana la strada al Mali che a inizio ripresa raddoppia con Sinayoko e blinda la partita, anche se la Burkina Faso prova a riaprire l'incontro con il rigore di Traore. L'incontro finisce 2-1. Determinante è stato dunque l'autogol di Tapsoba, difensore di alto livello, titolarissimo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che è al comando della Bundesliga.

Il Mali sabato 3 febbraio affronterà la Costa d'Avorio. Gli altri quarti di finale sono: Capo Verde-Sudafrica, sempre in programma venerdì, Repubblica Democratica del Congo-Guinea (venerdì 2 febbraio) e Nigeria-Angola, che aprirà il programma alle 18 venerdì 2 febbraio.