L’autogol di Ibanez è grottesco, trasforma un semplice passaggio in un disastro: non aveva capito L’ex difensore centrale della Roma protagonista ancora una volta in negativo per un intervento maldestro. Non è la prima volta che gli accade una cosa del genere in Arabia. E nella Capitale è feroce l’ironia dei laziali.

La disperazione di Ibanez per la clamorosa autorete.

A Roger Ibañez devono fischiare le orecchie. Il clamoroso autogol provocato nel match clou della Saudi Pro League lo scaraventa di nuovo sotto i riflettori suo malgrado. Ancora una volta, l'ex difensore della Roma tanto rimpianto da José Mourinho, commette una incredibile ingenuità in un big match.

Lo Special One ne elogia le caratteristiche e l'importanza di averlo in rosa, il campo racconta che il suo rendimento viene spesso inficiato da blackout improvvisi durante i quali può accadere di tutto. Al punto che i tifosi della Lazio, complici alcune ‘papere' scolpite nella storia più recente dei derby della Capitale, hanno ironizzato in maniera feroce: "Quando c'è lui giochiamo sempre in 12".

L’ex centrale della Roma protagonista di un intervento maldestro di testa.

Devono averlo mormorato con un ghigno altrettanto beffardo anche i sostenitori dell'Al-Hilal che hanno assistito al pasticcio combinato dal centrale brasiliano e gioito per la rete del 3-1 che ha messo la parola fine sulla sfida con l'Al-Ahli. La sequenza videoclip spiega bene la portata della disperazione del calciatore: nel tentativo di effettuare un passaggio verso il proprio portiere in uscita, Ibañez intercetta un lancio innocuo e devia la palla valutando in maniera sbagliata sia il movimento sia la posizione dell'estremo difensore, Mendy (ex Chelsea).

A rendere ancora più amaro e doloroso l'episodio è un altro particolare: a beneficiare del suo errore è stato l'ex laziale Milinkovic Savic, che invece ha lasciato il segno contribuendo al primato della sua squadra in testa alla classifica con 29 punti (+7 proprio sull'Ah-Ahli, in quinta posizione).

Non è la prima volta che anche in Arabia l'ex difensore della Roma diventa protagonista in negativo. Gli era già successo di vivere una situazione del genere, per giunta nel giorno dell'esordio con l'Al-Hazem. Allora andò anche peggio (o quasi): sbagliò un passaggio in fase di disimpegno provocando sconquassi in difesa; ne fece un altro altrettanto tremendo verso il portiere, costringendolo a un'uscita spericolata; infine, riuscì a cavarsela con molto mestiere rimediando in fallo laterale al rischio di perdere la palla per aver atteso troppo a effettuare un passaggio.

Il brasiliano in azione nel corso della sfida di campionato per male (3–1).

I disastri nei derby della Capitale. I tifosi della Roma (e quelli della Lazio) si rammentano del sudamericano per quanto accaduto nell'ultimo campionato: un'espulsione folle per aver preso due gialli nel giro di mezzora e ancora indecisioni gravissime che permisero a Pedro di innescare Felipe Anderson (che segnò a pochi metri da Rui Patricio). Due anni prima il copione fu altrettanto orrido sia per le difficoltà incontrate nel duello con Lazzari sia per un errore maldestro che spalancò la strada verso la rete a Immobile.