Lautaro rompe il silenzio e si ritrova in linea con Marotta: "Stagione dell'Inter comunque positiva" Lautaro Martinez ha rotto il silenzio che durava dallo scorso 31 maggio, giorno della disfatta dell'Inter in Champions League. E lo ha fatto dall'altra parte del mondo arrivando nel ritiro dell'Argentina, e poi sui social. Argomenti? L'addio a Inzaghi e il bilancio stagionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Lautaro Martinez è stato l'ultimo della squadra di Lionel Scaloni ad arrivare in ritiro in Argentina. Il "Toro" si è preso qualche giorno di riposo dopo la sconcertante finale di Champions League in cui la sua Inter ha subito una umiliante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint Germain. Per l'attaccante nerazzurro l'argomento caldo è stato ovviamente un finale di stagione senza titoli, ora culminato anche con l'addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia e un futuro incerto con il club che sta cercando un nuovo allenatore, ma anche ricevendo i primi rifiuti. Con un pensiero che si ritrova in linea con la dirigenza nerazzurra: "Stagione comunque positiva".

Il silenzio di Lautaro: il capitano era "scomparso" dal 31 maggio

Il silenzio capitano nerazzurro si era fatto assordante dopo il 31 maggio: nessun messaggio social, nessuna dichiarazione, nessun commento. Da punto di riferimento dell'Inter e dei suoi tifosi ci si attendeva qualcosa di più, invece Lautaro Martinez si è ritirato nella quiete della propria famiglia alla ricerca di una perduta tranquillità. Atteggiamento che ha destato anche qualche malumore aggiuntivo alla disfatta di Monaco da parte di un popolo che si è sentito tradito nel momento più importante. Alla fine è ricomparso, sia sui social sia al pubblico, complice l'impegno della sua Argentina e la notizia ufficiale dell'addio di Inzaghi.

Lautaro su Inzaghi: "L'ho sentito, scelta personale in accordo col club"

Iniziando dall'ultima novità clamorosa in casa nerazzurra, Lautaro Martinez ha manifestato a suo modo il suo affetto per l'allenatore. Sul proprio profilo Instagram ha rotto il silenzio con una storia che lo ritrae abbracciato a Simone Inzaghi, dall'altra parte del mondo ha fatto gli auguri al suo oramai ex allenatore: "Si tratta di decisioni personali e vanno rispettate. Ho avuto modo di parlare con lui, proprio ieri, lo sapevo. È una decisione che è giunta da lui ma condivisa insieme alla dirigenza, gli faccio i miei auguri".

Lautaro in linea con Marotta: "Spiace, ma la stagione è comunque positiva"

Poche parole che aprono un solco tra ciò che è stato e ciò che sarà. Proprio sul fronte ricordi, amarissimi nel mese di maggio dove l'Inter ha perso tutto, Lautaro si ostina a guardare il bicchiere nerazzurro mezzo pieno e ciò che resta: "La stagione? Complessivamente è stata positiva perché abbiamo partecipato a tutte le competizioni" ha spiegato, ripetendo la linea percorsa quasi contemporaneamente a Milano dal presidente Marotta. "Purtroppo alla fine non abbiamo vinto alcun titolo… ma il risultato complessivo è positivo"

Cosa aveva dichiarato Marotta: "Siamo forti, questo momento non ci spaventa"

Poche ore prima il presidente dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'addio ultimo a Ernesto Pellegrini, scomparso proprio qualche giorno fa, si era soffermato sulla stagione nerazzurra e l'attuale momento: "Siamo un'Inter forte, lo zoccolo duro ricco di valori, sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà, ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell'Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni"