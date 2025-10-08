Calcio
Lautaro Martinez rischia di saltare Inter-Roma, nessun infortunio: la colpa è di Donald Trump

La partita tra Argentina e Portorico in programma inizialmente lunedì 13 si giocherà solo martedì 14. Uno slittamento causato da motivi di ordine pubblico e che creerà non poche difficoltà a Lautaro di rientrare in tempo per la sfida di sabato 18 Inter-Roma.
A cura di Alessio Pediglieri
L'Argentina campione del mondo in carica era stata chiamata a disputare una amichevole di lusso fissata in calendario per lunedì 13 ottobre contro Portorico. Ma la sfida che era in programma al Chase Stadium di Miami è stata ufficialmente rinviata di 24 ore e verrà disputata solo nella giornata di martedì 14, in un impianto e in una città differenti. Un contrattempo che è stato causato da motivi di sicurezza ed ordine pubblico, con la città che in questi giorni sta vivendo momenti forti di agitazione con gli attivisti che hanno creato disordini protestando con le politiche sull'immigrazione del Presidente Donald Trump.

Perché Argentina-Portorico è stata spostata di 24 ore e in un'altra città americana

L'attesa amichevole tra la "Scaloneta" e la nazionale centroamericana era prevista inizialmente al Soldier Field di Chicago, per lunedì 13 ottobre, ma è stata definitivamente spostata di 24 ore, a martedì 14 ottobre e in un altro stadio e in un'altra città: al Chase Stadium, di Miami. I motivi che hanno portato allo slittamento dell'ultima ora sono stati causati dai delicati momenti che stanno vivendo al loro interno gli Stati Uniti con diverse contestazioni nei confronti del Presidente Donald Trump. Con incidenti e disordini già presenti a Chicago e altri in previsione da parte di attivisti che protestano per le attuali dinamiche politiche sull'immigrazione, la città non rappresentava più i canoni di sicurezza e di ordine pubblico richiesti per la partita.

Amichevole posticipata, problemi di rientro per Lautaro e Nico Paz

Un contrattempo fastidioso per i giocatori di Scaloni che così saranno costretti a dilazionare ulteriormente la loro presenza in Nazionale, costringendoli a dover rientrare nei rispettivi club in ritardo rispetto ai tempi previsti. Tra i convocati dell'Argentina ci sono anche due "italiani" interessati al ritorno posticipato: Nico Paz del Como e Lautaro Martinez dell'Inter. Un problema non da poco, perché con il match ora in programma martedì 14 dall'altra parte del mondo, potranno rientrare in Italia solamente nella serata di venerdì 17. E l'Inter dovrà scendere in campo sabato alle 20:45 a San Siro contro la Roma.

