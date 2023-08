Lauren James come Beckham, fa una follia ai Mondiali femminili: ma per l’Inghilterra va diversamente Lauren James è stata espulsa durante Inghilterra-Nigeria dei Mondiali femminili per aver calpestato Michelle Alozie. La calciatrice inglese ha emulato incredibilmente David Beckham, espulso pure lei negli ottavi di un Mondiale per un fallo sciocco.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio femminile 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nei Mondiali di calcio femminili di Nuova Zelanda e Australia l'Inghilterra è una delle squadre favorite, in virtù degli Europei vinti lo scorso anno. Le Leonesse hanno tremato contro la Nigeria, che hanno piegato solo dopo i calci di rigore, e dopo aver giocato a lungo in dieci a causa dell'espulsione di Lauren James, che ha, esattamente, a distanza di 25 anni, emulato, in modo del tutto casuale, David Beckham. La coincidenza è clamorosa, sui social l'analogia è velocemente diventata virale. Quest'Inghilterra però è riuscita a vincere.

Che fatica per l'Inghilterra, che era data super favorita per il passaggio del turno negli ottavi di finale dei Mondiali 2023. Solo ai rigori le inglesi sono riuscite a prevalere, nonostante l'errore dopo la prima conclusione. Poi tutte perfette, mentre la Nigeria ne ha siglati due su quattro. Ma a fare notizia più che il passaggio ai quarti di finale è stata l'espulsione di Lauren James, una delle migliori giocatrici della squadra di Sarina Wiegman, che rischia a causa di questo cartellino rosso di chiudere già e in ogni caso con largo anticipo il proprio Mondiale.

Lauren James, che è anche la sorella di Reece, forte giocatore del Chelsea, è stata espulsa all'87', cioè a pochi minuti dal termine del secondo tempo, quando il punteggio era sempre quello iniziale. James ha fatto un'enorme sciocchezza e ha commesso un fallo antisportivo ai danni di Michelle Alozie.

L'arbitro non aveva visto nulla, ma il VAR c'è ed è stato decisivo. James ha calpestato Alozie ed ha ricevuto un rosso diretto. Un gesto sconsiderato, senza senso, che ha prodotto una meritatissima espulsione. In 10 l'Inghilterra ha retto prima di vincere dopo i calci di rigore.

Quel gesto sciocco di James, che è una delle migliori giocatrici al mondo ed è solitamente molto corretta, ha ricordato quanto accaduto esattamente 25 anni fa sempre negli ottavi di finale di un Mondiale, quello di Francia 98, e sempre a un calciatore dell'Inghilterra. Un calciatore che non era come tutti gli altri. Perché nella sentitissima sfida con l'Argentina David Beckham colpì da terra Diego Simeone, oggi allenatore dell'Atletico Madrid, e venne espulso.

Il Cholo crollò dopo un colpetto del numero 7. In quel caso arbitro e guardalinee furono attenti e videro tutto, cacciarono fuori Beckham. L'Inghilterra si difese, portò a casa il pareggio, mantenne il 2-2, la partita si decise ai calci di rigore, esattamente come questa, ma in quel caso però i Tre Leoni vennero battuti dall'Argentina, decisivo l'errore di Nicky Butt.

La forte coincidenza resta tra le espulsioni di Beckham e James, ma l'esito è stato diverso, ai rigori le inglesi hanno vinto. Vedremo l'Inghilterra ora per quante partite perderà James.