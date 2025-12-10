L’atterraggio d’emergenza del PSG a Bilbao con l’aereo sospeso in balia del vento sopra la pista

La vigilia della partita di Champions League contro l'Athletic Club è stata piuttosto movimentata per il PSG che ha vissuto momenti di paura durante l'atterraggio all'aeroporto di Bilbao. L'aereo si quale volava la squadra è stato sballottato da forti venti e turbolenze che hanno costretto il pilota ad approcciare alla pista con una manovra d'emergenza che si usa soltanto nei casi più complessi. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusti ma i passeggeri hanno vissuto un'esperienza terrificante a causa del meteo avverso che ha accompagnato l'arrivo dei parigini nei Paesi Baschi, come testimoniato dai video caricati sul web.

L'atterraggio difficile dell'aereo del PSG

Le condizioni meteorologiche estreme hanno causato grandi problemi ai piloti del volo del PSG che ieri è arrivato a Bilbao dove dovrà giocare questa sera in Champions League. Il viaggio è cominciato da Parigi intorno alle 11 del mattino ed è stato piuttosto tranquillo ma l'atterraggio è stato problematico per le forti raffiche di vento che non hanno permesso una discesa fluida e senza intoppi: i piloti hanno dovuto utilizzare la manovra del granchio, una tecnica d'emergenza che si utilizza per atterrare in sicurezza con vento trasversale: in pratica si mantiene il muso dell'aereo rivolto verso il vento e ci si avvicina alla pista di lato, raddrizzando il velivolo solo prima dell'impatto con il suolo.

Secondo quanto riportato da RMC il Boeing 737 sul quale viaggiava la squadra ha attraversato una fortissima turbolenza che ha spaventato i giocatori, sorpresi da una manovra così spaventosa e dalle condizioni atmosferiche estremamente sfavorevoli. Per fortuna l'aereo è atterrato senza intoppi tra mille difficoltà e non ci sono stati danni all'apparecchio: per il PSG è stato soltanto qualche secondo di paura, di certo non il benvenuto migliore a Bilbao prima della partita di Champions.