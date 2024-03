L’Atalanta vola ai quarti di Europa League in rimonta, Scamacca è una sentenza contro lo Sporting Scamacca regala i quarti di finale di Europa League all’Atalanta: battuto in rimonta per 2-1 lo Sporting. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Scamacca regala i quarti di finale di Europa League all'Atalanta: battuto in rimonta per 2-1 lo Sporting. L'attaccante romano ha messo il suo sigillo sulla gara più importante dell'anno per la Dea, ribaltando il risultato dopo il pareggio di Lookman all'iniziale vantaggio dei lusitani.

Numeri: Scamacca ha segnato in tre partite contro lo Sporting; tra Europa League e Champions League l’ultimo calciatore in grado di segnare in almeno tre gare stagionali contro una singola avversaria era stato Neymar contro il PSG nel 2014/2015.

I portoghesi si erano portati in vantaggio alla prima conclusione in porta: Goncalves aveva scambiato al limite con Gyokeres, che è stato bravissimo a proteggere il pallone e a restituirlo al compagno, perso da Ederson, che fa passare la palla sotto le gambe di Musso.

La ripresa è tutt'altra storia. Bastano 40 secondi ai nerazzurri di Gasperini per trovare il pareggio con Ademola Lookman: Ederson crossa dalla destra un pallone che Miranchuk non tocca di testa, lui come gli altri giocatori appostati in area, ma sul secondo palo è sbucato l'attaccante nigeriano che si è divincolato dalla marcatura di Esgaio e ha insacca il punto del pari.

A decidere la gara contro lo Sporting è, ancora una volta, Gianluca Scamacca: il centravanti nerazzurro imposta l'azione aprendo per Miranchuk e si lancia in area, andando a raccogliere l'assist del compagno e con un perfetto tocco in anticipo su St. Juste battere Israel e fa esplodere di gioia il Gewiss Stadium.

Il tabellino di Atalanta-Sporting

RETI: 33′ Gonçalves, 46′ Lookman, 59′ Scamacca.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson (63′ Koopmeiners), Bakker (46′ Zappacosta); Miranchuk (75′ Pasalic), Scamacca (63′ De Ketelaere), Lookman (85′ Touré). Allenatore: Gasperini.

SPORTING (3-4-3): Israel; St.Juste (74′ Quaresma), Inacio, Diomande; Esgaio (61′ Catamo), Hjulmand, Gonçalves, Reis (61′ Santos); Edwards, Gyökeres, Trincão (74′ Paulinho). Allenatore: Amorim.

ARBITRO: Sandro Scharer (SVI).