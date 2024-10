video suggerito

L’Atalanta asfalta il Genoa con un super Retegui, ex spietato: tripletta top e assist di tacco L’Atalanta parte lenta poi imperversa sul Genoa di Gilardino, schiantato 5-1. Protagonista di giornata l’ex di turno, Mateo Retegui, assoluto migliore in campo: tre gol da grande bomber, un assist magico per il tris orobico. Applausi e standing ovation per il nuovo capocannoniere della Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Troppo Retegui per il Genoa che torna da Bergamo con una nuova sconfitta ma soprattutto una prestazione impalpabile che mette davvero in difficoltà la posizione di Gilardino. L'Atalanta festeggia, con una goleada (5-1) che smuove la classifica ma soprattutto con un entusiasmo e un gioco ritrovati. Grande protagonista l'ex di turno, Mateo Retegui che con una tripletta e un assist di tacco per Ederson regala i tre punti ai nerazzurri che ritornano alla vittoria dopo tre giornate.

Lookman crea, Retegui punisce la sua ex squadra

L'Atalanta vuole la vittoria per rilanciarsi in classifica, il Genoa non vuole perdere per aprire ufficialmente la crisi rossoblù. In palio tre punti pesantissimi al Gewiss Stadium dove nella seconda partita di giornata, gli orobici partono molto meglio della squadra di Gilardino evidentemente bloccata soprattutto sul piano psicologico. Così il Grifone paga pegno quasi subito alla prima grande azione atalantina, orchestrata da Lookman e finalizzata dal grande ex di turno, Retegui. Siamo al 24′ e il bellissimo passaggio filtrante taglia in due la difesa ligure con la punta azzurra che, smarcatosi in area, si ritaglia lo spazio e il tempo necessari per coordinarsi e punire l'altro ex di giornata, Gollini, portiere genoano, con un gran tiro nell'angolino basso di destra. Il primo tempo si spegne sull'1-0 per i padroni di casa che sfiorano il raddoppio con Lookman che fallisce una facile occasione area. Il Genoa? Quasi non pervenuto: 1 solo tiro in porta e il 35% di possesso palla.

Retegui tris, Genoa subito KO nel secondo tempo

Troppo poco per Gilardino, insoddisfatto di un primo tempo quasi totalmente sterile in avanti, con una squadra che si è involuta e non riesce più a trovare la tranquillità delle giocate semplici, non entrando quasi mai realmente in partita anche se l'1-0 tiene a galla le speranze rossoblù. Fino alla punizione inflitta ancora una volta da Retegui, implacabile davanti ad un Gollini tutt'altro che impeccabile: la respinta su incursione di Ederson è pessima, palla che finisce al bomber nerazzurro che insacca il più facile dei raddoppi solo dopo 10 minuti dalla ripresa. L'Atalanta prova a dilagare, ancora Retegui sugli scudi, offre col tacco un assist d'oro per Ederson che infila il tris prima del poker su rigore di Retegui e la manita di De Roon.