L’Aston Villa presenta la nuova maglia con Ozzy Osbourne, protagonista di un video bellissimo L’Aston Villa per celebrare il ritorno in Champions League dopo oltre quarant’anni ha creato un meraviglioso video di presentazione per la nuova maglia. Presenti anche Ozzy Osbourne e il batterista dei Black Sabbath Geezer Butler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per l'Aston Villa la stagione che si appresta a iniziare sarà memorabile. Perché dopo 41 anni il club di Birmingham disputerà la Champions League, e lo farà in un'edizione storica perché da quest'anno ci sarà una nuova formula. Per celebrare l'evento è stata creata una nuova maglia, splendida, che è stata presentata in modo favoloso. Creare una presentazione migliore era difficile. Nel video di presentazione la stella è il mitico Ozzy Osbourne, stella della musica mondiale, e con lui altri artisti, che hanno tutti in comune il tifo per l'Aston Villa.

Ozzy Osbourne e Geezer Butler stelle del video

I claret and blue hanno vissuto due stagioni splendidi, e ora giocheranno la Champions League. Con Emery in panchina sono pronti a essere la sorpresa. Si sogna in grande e la presentazione della maglia è avvenuta in grande stile. L'Aston Villa ha convocato nientemeno che Ozzy Osbourne, leggenda della musica che è stato anche il frontman dei Black Sabbath negli anni '70. Con lui anche il bassista dei Black Sabbath Geezer Butler.

Il video che ne è venuto fuori è qualcosa di strepitoso. In un minuto poco più si vede di tutti, e si percepisce l'amore di una città per la squadra, che quest'anno compie 150 anni. Si vede chi prega Paul McGrath, come fosse un santo, chi si allena per giocare, ma non ha più l'età, la leggenda Agbonlahor che chiama Emery, poi una serie di calciatori con la nuova maglia, che è di un nuovo sponsor (la Adidas), e un'inquadratura se la prende pure il ‘Dibu' Martinez, che mostra il suo stupore quando vede nello spogliatoio chi non ha più l'età per giocare da professionista con la maglia e pronto a scendere in campo.

Tra Paranoid e Handel, che ha ispirato l'inno della Champions

Ozzy Osbourne ha più pose, con il suo look particolare e la maglia dei Villans, chiama subito Butler che mentre ascolta ‘Paranoid', uno dei brani storici dei Sabbath, lo stoppa e ascolta una composizione di Handel, quella che ha ispirato l'inno della Champions League. Perché la Champions è nei pensieri di tutti.

Emery regala la maglia a una ragazza, che la chiedeva fuori a un campo vuoto

I Villains hanno lanciatola nuova maglia con un video favoloso che inizia con Paranoid dei Black Sabbath e prosegue con Osbourne che chiama Butler. Ozzy, più avanti, torna nel video, ma la scena, alla fine, se la prende il tecnico Emery, che consegna la nuova maglia a una ragazza, che era sola su un campetto d'allenamento a richiederla, con un cartellone.