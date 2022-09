L’assurdo destino di Marcelo: disoccupato nell’ultimo giorno di calciomercato dopo 5 Champions Il 34enne esterno brasiliano, che a giugno dopo 15 anni ha salutato il Real Madrid, è ancora incredibilmente senza una squadra: uno svincolato di lusso, la cui gloriosa carriera non ha (ancora) convinto nessuno a ingaggiarlo.

A cura di Alessio Pediglieri

Il mercato estivo sta volgendo al termine, una sessione iniziata a luglio e che è proseguita a braccetto con le prime partite della stagione alla quale lascerà intero spazio nelle prossime ore. Tante le trattative concluse e quelle che – freneticamente – si stanno ottimizzando, ma anche tanti i giocatori che al momento non hanno ancora una squadra. Tra questi, spicca senza dubbio il nome di uno in particolare, il brasiliano Marcelo: salutato il Real Madrid, da svincolato non ha ancora trovato una squadra. Proprio lui che, con ben cinque Champions League in bacheca e una serie quasi infinita di titoli nazionali, è tra i più medagliati giocatori di sempre. Un chiaro assurdo dell'attuale mercato anche se il suo nome è ritornato alla ribalta proprio all'ultimo istante.

Tutto è iniziato dalla fine, dall'addio sentito ed emozionato al Real, la sua casa sportiva in cui ha vinto tutto, ripetutamente e da protagonista e con cui ha convissuto 15 stagioni, dal lontano 2007 al giugno di quest'anno. Quando, alla soglia dei 35 anni ha deciso di comune accordo con il club di chiudere questa gloriosa parentesi, senza però rinunciare a voler giocare a calcio. E così, l'esterno brasiliano si è inserito nell'attuale mercato da svincolato, in attesa di avere offerte e studiarne le opportunità.

Ovviamente, da free agent, la possibilità d'ingaggio continuerà anche dopo la conclusione della sessione estiva ma lascia l'amaro in bocca vedere un campione assoluto come Marcelo a bordo campo, senza che nessuno ci abbia pensato realmente, con un palmares quasi unico e qualità ed esperienza che potrebbero essere utili ancora a molti club. Una "dimenticanza" che fa rumore, mentre per altri comprimari e seconde linee c'è stato chi ha anche sgomitato e spinto.

Marcelo festeggia con la maglia del Real la sua ultima Champions: in totale ne ha conquistate 5

A dire la verità, poco dopo l'addio al Real Madrid sembrava profilarsi un'occasione ghiotta per riaprire subito una nuova parentesi calcistica. A metà giugno, ad un paio di giorni dall'addio sembrava concretizzarsi la possibilità di un nuovo sogno: a chiamare Marcelo era stato il Fenomeno connazionale, Ronaldo, presidente dell'appena promosso Valladolid. Voci, contatti, trattative. Il tutto poi finito in un fil di fumo che si è definitivamente spento, lasciando solamente il retrogusto di una stupenda suggestione.

La realtà? Ben più triste per Marcelo che ha sempre detto di voler continuare a giocare, anche con la mai celata speranza di affrontare la sfida nel meritarsi eventualmente un nuovo Mondiale con la maglia del Brasile (sarebbe il terzo, dopo l'ultimo giocato da capitano). Eppure, proprio sul filo del gong, si sarebbe profilata una nuova scia, che porterebbe Marcelo in Premier. È il Leicester che sarebbe molto vicino all'esterno brasiliano, con cui potrebbe concludere l'accordo con calma, trattandosi di un giocatore svincolato da ingaggiare anche più avanti. E che avrebbe l'occasione per cimentarsi un uno dei più competitivi e migliori campionati d'Europa.