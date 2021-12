L’assurda teoria sul tradimento di Icardi, una fattura: “Ha bevuto un infuso dello slip della China” Si chiama ‘agua de tanga’ l’infuso che sarebbe stato fatto bere a Mauro Icardi per incatenarlo all’attrice Eugenia ‘China’ Suarez e fargli perdere la testa fino al punto di tradire la moglie Wanda Nara: in Argentina la vicenda sta sfuggendo di mano…

A cura di Paolo Fiorenza

Tra Mauro Icardi e Wanda Nara è scoppiato di nuovo l'amore dopo la crisi matrimoniale conseguente al tradimento di lui o almeno così sembra dalle ultime immagini postate dalla coppia sui rispettivi profili social. Foto e video ritraggono l'attaccante del PSG e la showgirl argentina avvinghiati sulla neve di Milano, prima di fare ritorno con il loro aereo privato a Parigi. Anche nei cieli i due hanno documentato gesti di affetto reciproci, a voler spazzare le voci che dall'Argentina ancora li danno non del tutto tornati alla situazione antecedente alla sbandata dell'ex interista per l'attrice Eugenia ‘China' Suarez.

Già, la China. Di lei ha parlato Wanda nella seconda parte dell'intervista registrata a Parigi qualche giorno fa, e non sono state parole esattamente di apprezzamento, anzi è palese la disistima per quella che aveva chiamato "cagna" nel momento della furia iniziale, quando aveva scoperto la tresca con suo marito. "Il problema è che stiamo parlando di una persona che già lo ha fatto in passato. Non è il primo caso, la storia si ripete – ha detto la Nara, che proprio oggi compie 35 anni – La tua libertà finisce quando fai del male a un'altra famiglia, ci sono le mie figlie".

In Argentina la pressione dei media sulla vicenda è sempre ossessiva e l'ultima novità è di quelle che davvero lasciano senza parole. Siti e talk show televisivi hanno rilanciato la teoria secondo la quale alla base del tradimento di Icardi ci sarebbe un incantesimo d'amore. Al 28enne di Rosario sarebbe stata fatta bere una pozione ottenuta tramite un rito magico, allo scopo di soggiogarlo e farlo cadere in uno stato di fascinazione totale per la China. La rivelazione arriva da un influencer molto noto in Argentina e vicino a Wanda Nara: nel messaggio pubblicato – e ampiamente ripreso sul web e in televisione – si afferma che ad Icardi sarebbe stato fatto un ‘amarre', ovvero un legamento, su richiesta della China Suarez.

In una storia successiva viene poi spiegato in cosa consista questa fattura d'amore e come venga realizzata: "Ecco come si prepara l'agua de tanga", si legge, dove non c'è bisogno di spiegare o tradurre cosa significhi la locuzione. "L'idea è di far giacere l'indumento intimo in una ciotola con dell'acqua e poi mettere quel liquido in un infuso. La persona che si sta cercando di sedurre deve berlo. In questo modo la vittima verrà ‘stregata' dalla proprietaria dell'intimo femminile". Insomma il povero Icardi avrebbe perso le proprie capacità di discernimento, cadendo in balia della China, come un pupazzo pronto a cedere alle sue arti maliarde.

Reso incapace di intendere e di volere e dimentico – novello Ulisse – del proprio vincolo coniugale, il giocatore avrebbe dunque tradito Wanda, fino ad arrivare al contatto carnale, sembra non del tutto consumato, nell'albergo di Parigi dove la Suarez aveva preso alloggio allo scopo. L'assurdità della teoria è evidente, eppure in Argentina se ne parla come se davvero tutto questo sia possibile: chissà se Wanda Nara se la berrà… non la pozione, ma la storia.