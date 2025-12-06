L’Arsenal perde per la prima volta dopo tre mesi: era imbattuto dalla seconda giornata di campionato

Dallo scorso 31 agosto l’Arsenal non ha mai perso una partita in tutte le competizioni, ma l’Aston Villa ha spezzato la sua striscia di successi e mescolato le carte per la lotta al titolo in Premier League.

Dal 31 agosto l'Arsenal non ha più perso, accarezzando davvero il sogno di emulare la stagione degli invincibili e tornare a vincere la Premier League dopo oltre 20 anni d'attesa. Ma non hanno considerato un ex molto scomodo, che si è messo sul loro cammino rovinandogli la festa: per la prima volta in tre mesi i Gunners perdono una partita e si piegano all'Aston Villa che segna il gol decisivo al 94′ con Bunedia.

Un risultato del tutto inaspettato, ma frutto del lavoro meticoloso di Unai Emery che ha raddrizzato la sua strada dopo il pessimo avvio di campionato. Ora è terzo, a -3 punti dalla vetta occupata proprio dall'Arsenal e cerca di sognare in grande: dopo il Liverpool alla seconda giornata di campionato, i Villans sono stati gli unici a battere i londinesi che quest'anno sono la candidata più credibile al titolo.

L'Arsenal interrompe la sua serie di vittorie

Il campionato della squadra di Arteta sembrava un gioco a parte rispetto a tutte le rivali: l'ultima sconfitta risale al 31 agosto contro il Liverpool, alla seconda partita della Premier League, ma da allora non hanno più abbassato la testa. Non hanno mai perso tra campionato e Champions League, dove sono gli unici ancora a punteggio pieno dopo 5 partite, ma poi hanno incontrato l'Aston Villa e la lunga serie di successi si è fermata con un gol al 94′.

Dopo tre mesi l'Arsenal riassaggia il sapore della sconfitta e rimette in discussione la lotta al titolo in Inghilterra che sembrava essere troppo scontata e lineare. La squadra di Emery, grande ex, è stata una delle più ostiche da affrontare: ha aperto le marcature con il gol di Cash al 36′, ma poi con un secondo tempo dominante Trossard era riuscito a segnare il pareggio. Non è bastata un'ottima ripresa per raddrizzare la situazione perché Buendia al 94′ ha inferto il colpo decisivo, piegando i Gunners alla sconfitta per la prima volta dopo tre mesi.