L'Argentina convoca Nico Gonzalez infortunato e poi lo esclude: Scaloni costretto a fare dietrofront Nico Gonzalez era stato convocato dall'Argentina per le partite di qualificazione a novembre ma Scaloni ha poi deciso di fare dietrofront. La scelta dopo un confronto diretto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nico Gonzalez è stato convocato a sorpresa dall'Argentina del Ct Scaloni per le sfide contro Paraguay e Perù. Ma l'attaccante della Juventus quasi certamente non risponderà presente. Secondo quanto riporta Tyc Sports, nonostante la volontà del Ct sia quello di giocare queste due partite con l'ex viola, Nico Gonzalez sarà depennato dalla lista iniziale. L'infortunio rimediato in Champions contro il Lipsia infatti non consente ancora al giocatore di scendere in campo con l'Albiceleste. Ed è per questo che si è ritenuto opportuno farlo recuperare al 100% dopo un confronto diretto tra le parti che evidentemente ha coinvolto sia lo staff argentino che quello della Juve insieme allo stesso attaccante.

Non è chiaro se sia stata la Juventus a fare muro oppure la stessa volontà del giocatore, ma di certo Nico Gonzalez non prenderà parte agli impegni con la Nazionale argentina il 14 e 19 novembre. Dopo l'infortunio l'attaccante non aveva preso parte all'ultimo doppio appuntamento contro Venezuela e Bolivia proprio a causa dello stop forzato. Thiago Motta ha di fatto perso un giocatore fondamentale nella sua idea tattica capace anche di dare respiro a Vlahovic in attacco chiamato agli straordinari negli ultimi appuntamenti tra campionato e Champions.

Nico Gonzalez con la maglia dell'Argentina.

La Juventus chiaramente non vuole prendersi altri rischi, questo è chiaro. La società bianconera ha visto infatti in poco tempo finire in infermeria quasi tutti gli acquisti del faraonico calciomercato di Cristiano Giuntoli. Oltre a Bremer infatti, nell'ordine si sono infortunati anche Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz. Se per il difensore granata la stagione è finita, non si può dire lo stesso degli altri tre dato che l'olandese è rientrato, mentre Nico si sta ristabilendo e in poco tempo potrebbe rientrare mentre sul brasiliano ancora non trapela nulla.

La scelta di Scaloni al posto di Nico Gonzalez: pronto Dybala

Sta di fatto che l'ultimo pensiero della Juventus in questo momento era quello di lasciar partire l'ex Fiorentina per l'Argentina. Scaloni dunque fa dietrofront consapevole di non volersi in nessun modo mettere in mezzo a una questione con i club. Per questo motivo dall'Argentina fanno sapere che proprio il forfait di Nico potrebbe portare il CT a scegliere di puntare su Paulo Dybala e non su Facundo Buonanotte come accaduto nell'ultimo giro di convocazioni quando l'ex Fiorentina si era fatto male da poco contro il Lipsia.