video suggerito

L’arbitro Webb finisce a terra dopo un colpo, Vardy lascia tutti senza parole: fischia al suo posto L’arbitro Webb è rimasto a terra dopo lo scontro con un avversario e tutti sono rimasti sconcertati da Vardy: ha cercato il fischietto per interrompere la partita. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante la retrocessione del Leicester e l'annuncio dell'addio Jamie Vardy continua a essere un personaggio completamente fuori dalle righe. Questa volta è stato protagonista di un siparietto con il malcapitato arbitro David Webb, al suo debutto assoluto nella prima serie inglese: nel mezzo della partita il fischietto è finito a terra dopo aver subito un colpo involontario da un avversario, ma poi è stato avvicinato dall'attaccante inglese che ha fatto una cosa del tutto inaspettata.

Mentre il direttore di gara era a terra dolorante Vardy gli è andato vicino, ma non per controllare la sua situazione. Ha esitato un secondo e poi è riuscito a prendergli il fischietto per fischiare l'interruzione momentanea della partita prima di andare via e lasciare ai sanitari il compito di soccorrerlo. Un modo immediato per attirare l'attenzione vista la gravità della situazione, ma sui social tutti sono rimasti sconvolti da quello che ha fatto.

Vardy ruba il fischietto all'arbitro

È una scena piuttosto surreale che non è sfuggita alle telecamere della Premier League. Durante la partita tra Leicester e Southampton, due squadre già matematicamente retrocesse, Jordan Ayew ha urtato accidentalmente l'arbitro provocandogli una ferita sul volto che lo ha costretto ad accasciarsi a terra. Il direttore di gara Webb era al suo esordio assoluto nel massimo campionato inglese ed è stato messo subito alle prese con una situazione complicata.

Mentre era a terra dolorante è stato avvicinato da Vardy che però non aveva intenzione di aiutarlo. Ha cercato il fischietto, lo ha preso e ha fischiato l'interruzione momentanea della partita come se fosse stato compito suo. Poi si è allontanato mentre l'arbitro veniva soccorso. Tutti sono rimasti senza parole per il suo gesto inaspettato, ma che è servito per allertare gli staff medici delle due panchine per prestare immediato soccorso. Alla fine il povero arbitro non è riuscito a continuare ed è stato portato immediatamente in ospedale, con la gara sospesa per 10 minuti per il cambio di consegne e l'ingresso in campo del nuovo direttore di gara, Sam Barratt.