L’arbitro vede l’attaccante esultare e dà gol, la palla non ha neanche sfiorato la linea: “Vergogna” Incredibile ‘gol fantasma’, durissimo comunicato del club: “Sanzioni esemplari non solo all’arbitro, ma anche all’attaccante per la sua antisportività che ha suscitato inganno e confusione”.

A cura di Paolo Fiorenza

C'è chi sostiene che l'introduzione della tecnologia nel calcio abbia introdotto un ulteriore elemento foriero di polemiche, visto l'utilizzo non sempre coerente del VAR. Tuttavia chi rimpiange i bei vecchi tempi andati in cui una volta che era stato fischiato un fuorigioco inesistente non si poteva tornare indietro – "però l'esultanza era sicura e non diventava uno stillicidio" – farebbe bene a vedere cosa accade ancora oggi in campionati di alto livello in cui non solo non c'è il VAR ma neanche la Goal-line technology che segnala in tempo reale all'arbitro se il pallone è entrato completamente in porta.

Lo scorso aprile era stato negato un gol clamoroso nel campionato di seconda divisione cilena, con la palla abbondantemente entrata nell'assoluta indifferenza di arbitro e guardalinee, oggi ci risiamo – nello stesso campionato, la Primera B del Cile – stavolta con un caso opposto: un ‘gol fantasma', concesso senza che la sfera si sia neanche avvicinata alla linea di porta. Si giocava il match tra Cobreloa e Santiago Wanderers ed i padroni di casa hanno beneficiato dell'errore assurdo del direttore di gara.

Il fattaccio è avvenuto nel recupero del primo tempo, quando il Cobreloa ha pareggiato la rete del vantaggio ospite realizzata poco dopo la mezzora. Su un cross proveniente dalla destra, l'attaccante argentino David Escalante ha impattato il pallone a due passi dalla porta ed è riuscito nella non facile impresa di non centrare lo specchio, cogliendo prima la traversa e poi il palo, con la sfera che poi è rimbalzata un metro in campo. Tuttavia l'arbitro, condizionato dall'esultanza del giocatore e di alcuni suoi compagni, nonché dalla bolgia del pubblico di casa, ha incredibilmente concesso la rete.

Il gol di Escalante è stato decisivo, visto che il punteggio non si è più sbloccato fino al termine: l'1-1 finale mantiene il Cobreloa al quarto posto in classifica, mentre i Santiago Wanderers sono quartultimi ed ovviamente hanno preso la vicenda molto male, twittando già in tempo reale la loro rabbia per il torto subìto: "Incredibile che questo sia stato assegnato come un gol!!! È una vergogna". Poi dopo qualche ora il club di Valparaiso ha rilasciato un duro comunicato in cui non solo ha denunciato lo scandalo, ma ha chiesto di prendere severi provvedimenti nei confronti dell'arbitro, ma anche di Escalante per la sua antisportività.

"Presumiamo che la Commissione Arbitrale prenderà seri provvedimenti sulla questione – si legge nella nota – perché attraverso una lettera inviata al club riconosca l'errore e il tremendo danno che questo comporta per l'istituzione. Il minimo che ci si aspetta è che sia l'organo arbitrale che la Federcalcio compiano i passi necessari affinché non si debba mai più subire questo tipo di irregolarità, imponendo una sanzione esemplare sia all'arbitro che all'attaccante David Escalante. Chiediamo all'autorità sportiva di denunciare il giocatore, a seguito della sua evidente condotta antisportiva, che ha suscitato inganno e confusione all'interno del campo di gioco".