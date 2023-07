L’arbitro fischia la fine di El Salvador-Costa Rica prima di un calcio d’angolo: rischia l’aggressione La decisione del direttore di gara messicano, Cesar Ramos, avviene negli ultimi istanti dei minuti di recupero del match di Concacaf Gold Cup. Contro di lui si scaglia dalla panchina il vice allenatore Cienfuegos: devono trascinarlo via con forza.

La furia di Mauricio Cienfuegos nei confronti del direttore di gara messicano.

Mancava poco, una manciata di attimi prima che il tempo scadesse. C'era ancora un calcio d'angolo da battere, ultimi scampoli dei minuti di recupero lo permettevano. El Salvador, che ha bisogno di una vittoria per sperare nel passaggio del turno alla Concacaf Gold Cup, ha fretta di battere e tentare l'ultimo assalto ma viene interrotta dal direttore di gara. I calciatori stanno per battere il corner ma tanta ansia verrà stroncata sul nascere. Stop, il fischietto messicano fischia la conclusione dell'incontro. Per l'arbitro Cesar Ramos è finita là, ritiene non vi sia bisogno di andare oltre.

Il risultato di 0-0 scontenta tutti, a giudicare dalla classifica del Gruppo C che vede Panama in testa con 6 punti, Martinica seconda a 3, El Salvador e Costa Rica quasi fuori alla luce delle sconfitte subite nella prima giornata. La tensione si taglia a fette: in quel momento in cui la trance agonistica e l'adrenalina, oltre alla necessità di fare risultato, possono giocare un brutto scherzo e far saltare i nervi. E così succede.

Il vice allenatore di El Salvador affronta l’arbitro a muso duro.

Il vice allenatore salvadoregno Mauricio Cienfuegos perde le staffe, scatta dalla panchina e si fionda in campo. È una furia, punto dritto per l'arbitro e devono fermarlo i suoi giocatori per evitare il peggio. Lui arriva anche muso a muso con il direttore di gara, gli urla qualcosa. Gli assistenti di linea fanno da scudo ma il tecnico è ormai fuori controllo e viene allontanato con decisione dagli altri collaboratori dello staff e dai giocatori.

Il putiferio è scoppiato al triplice fischio e la scena è stata davvero surreale: da un lato il direttore di gara e gli assistenti che si stringono le mani; dall'altro i calciatori di El Slavador che passano dallo stupore alla rabbia nel giro di poco tempo… lo stesso che sarebbe servito loro per sfruttare quel corner.

Il tecnico allontano dai collaboratori e dai calciatori.

Nasce un capannello, intorno a Cesar Ramos si fa un po' di calca: protestano nei suoi confronti per quella decisione apparsa ingiusta perché la partita non era del tutto finita. È allora che inizia a farsi largo la figura del vice allenatore, Cienfuegos, che s'è diretto verso la terna arbitrale con veemenza sbraitando e reclamando. La conseguenza di quel gesto era scontata: cartellino rosso ed espulsione mentre continuava a inveire. Nell'ultimo incontro della fase a gironi contro la capolista Panama non ci sarà.