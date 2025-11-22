L’arbitro Doveri sospende per alcuni minuti Fiorentina-Juventus: cosa è successo al Franchi

Caos al Franchi nel corso dei primi minuti di Fiorentina-Juventus quando l'arbitro Doveri ha segnalato alcuni cori provenienti dalla curva dei tifosi viola nei confronti del grande ex Dusan Vlahovic. Cori di discriminazione che infatti non sono sfuggiti alle orecchie del direttore di gara che è andato bordocampo per segnalare tutto al Quarto Uomo. E infatti dopo qualche minuto è arrivato l'annuncio dello speaker dello stadio che invitava il pubblico di casa a non ripetere più episodi di questo tipo.

Il rischio era che in caso di reiterati cori di discriminazione contro Vlahovic si sarebbe proceduti all'interruzione del match. La partita va avanti e in effetti l'iniziale caos sembrava essere rientrato ma successivamente al rigore assegnato e poi revocato alla Juventus è successo di tutto. L'arbitro Doveri è infatti costretto a sospendere per qualche minuto la partita a causa di nuovi insulti razzisti rivolti allo stesso Vlahovic dalla curva della Fiorentina. Il gioco si ferma e così l'arbitro invita i due capitali, Locatelli e Ranieri, a parlare con lui. Doveri invita così il difensore della Fiorentina a recarsi sotto la curva viola.

Il momento in cui Kean e Vlahovic parlando con Doveri.

Ranieri va così sotto la curva della Fiorentina invitando i tifosi a fermarsi e non ripetere più un certo tipo di insulti nei confronti di Vlahovic. Una richiesta esplicita da parte dell'arbitro Doveri che ha mostrato coraggio applicando il regolamento ma evidenziando tutta la propria personalità ed esperienza. Vlahovic è sembrato innervosito da quanto accaduto e diversi giocatori della Fiorentina, ma anche gli stessi compagni di squadra della Juventus, si sono avvicinati per tranquillizzarlo.

Il momento in cui Ranieri va sotto la curva della Fiorentina per invitare i tifosi a smetterla.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere nei confronti di Vlahovic. Già qualche anno fa, dopo un Atalanta-Juventus, Vlahovic dovette interrompersi durante un'intervista post partita per alcuni insulti rivolti dalla curva bergamasca nei suoi confronti. Ora questo ennesimo episodio che fa luce su una piaga ancora presente nel nostro calcio. Vlahovic si era procurato poco prima un calcio di rigore che poi l'arbitro Doveri, dopo aver rivisto l'episodio al VAR, ha poi revocato.