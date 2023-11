L’arbitro abbatte un giocatore e fa partire il contropiede che porta al gol: la reazione è furiosa Clamoroso in MLS durante la partita tra Vancouver Whitecaps e LAFC: un arbitro abbatte un giocatore permettendo agli avversari di partire in contropiede e fare gol.

A cura di Vito Lamorte

Un arbitro della Major League Soccer si è reso protagonista di un episodio incredibile nell'ultimo turno di campionato che ha fatto il giro del mondo in poche ore, lasciando esterrefatti tutti gli appassionati. Un giocatore del Vancouver Whitecaps stava per tirare verso la porta avversaria dopo la respinta della difesa su azione d'angolo ma il direttore di gara ha ostacolato la battuta e ha abbatte il giocatore facendo partire il contropiede che ha portato al gol dei Los Angeles FC di Giorgio Chiellini.

Una situazione incredibile, che si vede raramente ad alti livelli.

Il LAFC era in vantaggio per 1-0 e il club di Vancouver era tutto sbilanciato in avanti, compreso il portiere, per pareggiare: il centrocampista dei Caps Alessandro Schopf stava per calciare in porta ma si è scontrato con l'arbitro ed è caduto a terra.

Ciò ha permesso alla LAFC di partire in contropiede e con due passaggi Denis Bouanga ha insaccato a porta vuota la vittoria per 2-0: la squadra di Vancouver si è scagliata furiosa verso l'arbitro perché non aveva applicato il regolamento: in questi casi andrebbe fermato il gioco e fatto ripartire col possesso alla squadra danneggiata.

Anche l'allenatore dei Caps, l'italiano Vanni Sartini, è parso particolarmente arrabbiato e il suo comportamento è stato punito dall'arbitro con l'espulsione.

Fortunatamente per il Vancouver è arrivata una revisione del VAR che ha rilevato come Bouanga fosse leggermente in fuorigioco poco prima di segnare e ha annullato il gol nel finale.

Il Los Angeles FC ha resistito e ha vinto per 1-0, firmato da Bouanga su rigore dopo il successo per 5-2 ottenuto in California, qualificandosi per le semifinali della Western Conference dove affronterà la vincente tra FC Dallas e Seattle Sounders.

Dopo aver vinto la MLS Cup lo scorso anno, a Los Angeles sperano di diventare i primi vincitori di due edizioni di fila dopo i rivali dei LA Galaxy che hanno fatto quest'impresa nel 2011 e nel 2012.