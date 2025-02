video suggerito

L’Arabia Saudita bandisce l’alcol ai Mondiali 2034: “Davvero non potete vivere senza un drink?” Il principe saudita ha annunciato che durante i Mondiali 2034 sarà vietata la vendita di alcolici ai tifosi: in Qatar nel 2022 la restrizione aveva causato problemi alla FIFA con i suoi sponsor. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante i Mondiali 2034 in Arabia Saudita sarà vietata la vendita di alcolici. Proprio come successo durante la Coppa del Mondo del 2022 in Qatar anche stavolta i tifosi dovranno rinunciare alla più classica delle birre allo stadio, come annunciato con largo anticipo dall'ambasciatore saudita nel Regno Unito. Un'indicazione ben precisa he arriva con grande anticipo: tre anni fa infatti il divieto era stato annunciato pochi giorni prima dell'inizio della competizione, causando tanti problemi alla FIFA con i suoi sponsor. Per il 2034 invece c'è ancora tanto tempo ma è certo che saranno Mondiali alcol free, come era ampiamente prevedibile visto il precedente.

Alcol vietato ai Mondiali in Arabia Saudita

Sulle frequenze della stazione radio LBC il principe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud ha dato la notizia, anticipando che la vendita di alcolici sarà vietata negli stadi in cui si giocheranno le partite ma anche negli alberghi dove risiederanno i tifosi: "Al momento non abbiamo alcolici, non è necessario al 100%". Ma, come riporta il DailyMail, da qui al 2034 qualcosa potrebbe cambiare e le leggi potrebbero allentarsi consentendo alle persone di acquistare e consumare alcol in determinati luoghi.

Al momento però la restrizione è molto severa e il principe saudita è stato molto chiaro sulla tematica: "Voglio dire, davvero non potete vivere senza un drink?". Tantissimi tifosi storceranno il naso con nove anni di anticipo, ma il divieto era ampiamente pronosticabile dato che la legge in Arabia Saudita vieta la vendita e il consumo di alcol non soltanto per i residenti, ma anche per gli stranieri che potrebbero incorrere in sanzioni.