La famiglia reale del Qatar vuole vietare la birra ai Mondiali: FIFA in imbarazzo con gli sponsor A poche ore dall’inizio della Coppa del Mondo 2022, la FIFA si trova a dover mediare tra uno dei suoi sponsor più importanti e la famiglia reale del Qatar in merito alla vendita di alcolici.

La famiglia reale del Qatar sta facendo pressioni sulla FIFA per il divieto totale di vendita di alcolici in tutti gli stadi della Coppa del Mondo, a due giorni prima dell'inizio del torneo. La nazione ospitante, dove la vendite di alcolici è limitata agli stranieri che bevono in hotel, in ristoranti autorizzati o ai residenti non musulmani con permessi speciali nelle loro case, sta esercitando pressioni significative affinché decida di non vendere birra negli otto stadi del Mondiale.

Se l'inversione di marcia andrà avanti a rimetterci di più sarà la Budweiser, uno dei maggiori sponsor del torneo che non sarà in grado di vendere la sua birra ai tifosi durante le partite e potrebbe mettere la Fifa in difficoltà visto il contratto multimilionario che intercorre.

Si ritiene che le discussioni sulla questione siano in corso tra Budweiser e FIFA, anche se il New York Times afferma che dopo l'intervento dei reali del Qatar è molto "probabile" che vi sia un ridimensionamento dei luoghi in cui si potrà bere birra. Sempre il noto giornale americano ha affermato che l'intervento è arrivato direttamente dallo sceicco Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, fratello del sovrano del Qatar.

Allo stato attuale, i visitatori della Coppa del Mondo possono acquistare alcolici negli hotel e nei ristoranti, nelle zone dei tifosi in determinati orari e in alcune zone degli stadi, ma non all'interno. La birra costerà quasi 14 euro per pinta nei luoghi ufficiali e i fan saranno limitati a quattro drink per evitare che si ubriachino: se ciò dovesse accadere, le persone potrebbero essere portato in una zona speciale per smaltire la sbornia. Una situazione mai vista prima.

In tutto ciò l'azienda americana ha dichiarato di non essere stata informata delle modifiche dalla FIFA fino a sabato: Budweiser sta collaborando con la FIFA per trasferire i punti vendita nei luoghi indicati e in merito al rispetto dei contratti un portavoce ha affermato al New York Times solo che "il nostro obiettivo è offrire la migliore esperienza di consumo possibile nelle nuove circostanze".

Budweiser paga circa 75 milioni di dollari per la Coppa del Mondo ma in Qatar sono arrivati ostacoli insoliti e ha portato a continue tensioni tra l'azienda e la FIFA su questioni che vanno dall'accordo sui punti vendita e alla negoziazione sulle forniture. Il contratto di Budweiser con la FIFA non solo le conferisce l'esclusiva di vendita, ma richiede anche all'azienda di fornire grandi quantità di birra ai partner e a tutti i tifosi nelle hospitality.

La situazione è in evoluzione e la FIFA ha già fatto una concessione questa settimana ai governanti del Qatar sul posizionamento degli stand della Budweiser negli stadi: gli organizzatori hanno insistito sul fatto che gli stand fossero troppo evidenti, così hanno accettato di spostarli in posizioni dove sarebbero stati meno visibili.

Se la Budweiser non dovesse trovare spazio nelle zone stabilite, l'unico posto in cui è possibile acquistare alcolici all'interno degli stadi saranno le hospitality con prezzi che partono da 22.000 euro a partita e in questi palchi vengono promesse "bevande analcoliche, birre, champagne, vini selezionati da sommelier e liquori premium".

La vendita di alcolici non è certo l'unica controversia che ha afflitto la Coppa del Mondo del Qatar, ma a poche ore dal fischio d'inizio la FIFA ha un'altra bega da risolvere.