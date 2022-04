L’anticipo di campionato trasmesso su TikTok: storica prima volta nel mondo del calcio Il mondo del calcio si appresta a vivere una nuova rivoluzione. L’anticipo del prossimo turno della Liga spagnola tra Real Sociedad e Real Betis sarà infatti trasmesso su Tik Tok.

A cura di Fabrizio Rinelli

La rivoluzione totale nel mondo del calcio sta per prendere forma. Lo streaming sembrava già essere una realtà utopistica fino a qualche anno fa e invece è ormai diventata la pura normalità di tutti coloro seguono la propria squadra del cuore attraverso i propri dispositivi mobili tramite app specifiche. E invece il processo di cambiamento che va sempre più verso la direzione di un calcio fruibile ovunque e in ogni luogo, dà inizio a una nuova grande svolta. Secondo quanto rivelato da ‘The Athletic', il prossimo turno di campionato della Liga spagnolo sarà disponibile anche su TikTok.

Un social network molto noto nell'era contemporanea in cui gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video. Nello specifico la Spagna inizierà a trasmettere la prima ‘gara pilota' sulla piattaforma social attraverso l'account di @goltelevision ovvero un'emittente spagnola. La partita in questione è quella della prossima settimana tra Real Sociedad e Real Betis.

Il match sarà mostrato in formato verticale, in formato 16:9 e in 4k. Gli utenti avranno anche l’opportunità di interagire con gli ospiti in studio e i telecronisti partecipando alla trasmissione in live chat. Questa sarà la prima partita di calcio sia in Spagna che in un importante campionato europeo ad essere trasmessa in questo modo. Così come sottolinea ‘The Athletic', saranno oltre 30 le persone che lavoreranno alla produzione della sfida in programma a San Sebastian, con la società spagnola Mediapro che utilizzerà un "dispositivo speciale" per catturare il filmato 4K.

Il match prenderà il via alle ore 20:00 del prossimo venerdì 15 aprile e sarà anche disponibile normalmente sul normale canale televisivo dell'emittente spagnola. Grande soddisfazione da parte del direttore della strategia digitale della Liga, Alfredo Bermejo: “Questo è un altro passo per la Liga nella ricerca di creare nuovo pubblico e portare il calcio a tutti gli spettatori". Uno spettacolo tutto da vedere anche per capire in che modo la Liga vorrà portare avanti questo progettato che appare innovativo e per certi versi anche sorprendente.