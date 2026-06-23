Chi è Tiziana Alla, la prima donna telecronista ai Mondiali di calcio che “litigò” con Donnarumma

Tiziana Alla sarà la prima donna ad effettuare una telecronaca in Italia in una partita dei Mondiali di calcio.

Per la prima volta una donna è stata scelta come telecronista dei Mondiali di calcio. Il suo nome è Tiziana Alla, nome noto a chi segue il calcio con assiduità. Stasera Tiziana Alla, per Rai 1, farà il suo esordio ai Mondiali 2026 commentando l'incontro tra l'Inghilterra e il Ghana in programma a Boston, alle ore 22.

Tiziana Alla farà la telecronaca di Ghana-Inghilterra

Lo scorso aprile la Rai aveva ufficializzato la scelta di Tiziana Alla. Nulla di sorprendente nel merito. La giornalista nata in Umbria commenta le partite di calcio dell'Italia femminile e fa parte della squadra che si occupa della Nazionale maschile. Però quando c'è una prima volta così rimarchevole è evidente che la notizia ci sia. Alla è la prima telecronista donna a commentare dunque i Mondiali di calcio e lo farà con il match tra l'Inghilterra, una delle candidate principali al titolo, e l'ostico Ghana, guidato da quel vecchio volpone di Queiroz.

Quando la notizia divenne ufficiale, Alla rilasciò un'intervista al Corriere della Sera nella quale in sintesi disse: "Per me è un'opportunità pazzesca, ma non sono di certo una suffragetta. Oltre a me ci sono altre bravissime colleghe. Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista. Ringrazio il direttore Lollobrigida. Vivremo in un modo normale solo quando questo non farà più notizia".

La carriera di Tiziana Alla: telecronista dell'Italia di calcio femminile

Laureata in Scienze Politiche, dopo aver studiato alla Scuola di giornalismo di Urbino ha iniziato la sua carriera. Nel 2006 per Rai International effettua la sua prima telecronaca, per una partita di Serie B tra Piacenza e Juventus. Poi pian piano ne ha fatte sempre di più di telecronache. Nel 2019 effettua un salto di qualità professionale quando nel 2019 viene scelta commentare l'Italia femminile. Da quel momento è la voce ufficiale anche per Mondiali ed Europei. Nel 2022 l'allora direttrice di RaiSport decide di sceglierla come bordocampista della Nazionale di calcio maschile. Quel ruolo è tutt'ora il suo. Il suo stile nel commento è asciutto. Disse tempo fa, interrogata sull'argomento, che non ama particolarmente le telecronache moderne, quelle in cui si parla allo sfinimento. Cercherà dunque di accompagnare più il telespettatore.

La risposta piccata di Donnarumma a Tiziana Alla

Un ruolo non semplice. Perché intervistare Gattuso dopo i rigori della Bosnia è stata una dura prova, così come i vari CT dopo le sconfitte. Quattro anni fa ci fu un episodio forte con Donnarumma. Alla nell'intervista sottolineò al capitano un errore effettuato con i piedi, rimarcando sul fatto che non era il primo: "Non voglio infierire, ma non è la prima volta che capita". Il portiere rispose piccato, alzò gli occhi al cielo prima di dire: "Se poi vuoi dare la colpa a me, dammela pure. Sono il capitano, mi prendo le mie colpe, ma vado avanti a testa alta, come ho sempre fatto". Anni dopo Alla ha commentato: "Prese gol dopo un errore con i piedi e gli feci presente che non era la prima volta. Avrebbe risposto stizzito pure se ci fosse stato un uomo".