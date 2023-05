L’annuncio shock di Vincenzo D’Amico sulla sua malattia: la leggenda della Lazio ha un tumore Spiazzante annuncio da parte dell’ex calciatore della Lazio e volto noto della RAI Vincenzo D’Amico che ha rivelato di star facendo i conti con un grave malattia.

A cura di Michele Mazzeo

L'ex calciatore della Lazio Vincenzo D'Amico, da anni volto noto per gli appassionati di calcio italiani dato il suo ruolo di commentatore in RAI, ha annunciato a sorpresa di star facendo i conti con una brutta malattia. Il 68enne, bandiera del club biancoceleste in cui ha militato per ben 16 anni (con 336 presenze e 49 gol) vincendo lo storico scudetto del 1974 con Maestrelli e Giorgio Chinaglia, lo ha fatto con un messaggio postato sul proprio profilo Facebook dal quale è chiaro che il male che lo ha colpito è un tumore.

"Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando" ha infatti scritto Vincenzo D'Amico venendo sommerso da tantissimi commenti di sostegno e di affetto da parte di tifosi e appassionati della sua Lazio e del calcio in generale. Al momento non ci sono ulteriori notizie riguardo il cancro che ha colpito l'ex calciatore classe '54 originario di Latina, l'ennesimo ex asso del rettangolo verde a trovarsi a dover affrontare tale malattia (impossibile dimenticare le perdite recenti di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli proprio a causa di un tumore, solo per citare gli ultimi casi).

Ciò che si è confermato è invece l'amore dei tifosi della Lazio per quel calciatore indisciplinato, poco continuo, ma dotato di un talento cristallino paragonabile a pochi e soprattutto per quell'uomo che ha amato visceralmente il club biancoceleste come dimostrato pubblicamente con quel pianto a dirotto nel momento in cui, per salvare dal fallimento la società capitolina dopo la retrocessione per lo scandalo del calcioscommesse, fu ceduto al Torino (per poi tornare l'anno successivo a vestire l'unica maglia che sentiva davvero sua).