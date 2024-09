video suggerito

L’annuncio di Salah dopo il 3-0 del Liverpool su Manchester United: “Questo è il mio ultimo anno qui” Momo Salah ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione al Liverpool. L’attaccante egiziano spiega cosa è accaduto: “Nessuno della società mi ha contattato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fabrizio Rinelli

Il Liverpool di Arne Slot batte incredibilmente il Manchester United con il punteggio di 3-0 all'Old Trafford e centra già una delle prime gioie stagionali in Premier. Tuttavia a fine partita i tifosi dei Reds sono rimasti senza parole quando Momo Salah, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky, ha fatto sapere che questo sarà il suo ultimo anno con la maglia dei Reds. Arrivato dalla Roma a luglio 2017 l'attaccante egiziano è stato uno dei grandi protagonisti di quel Liverpool spettacolare di Klopp capace di raggiungere due volte la finale di Champions League.

Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2025 e fino a questo momento nessuno del club ha proposto il rinnovo a Salah che a questo punto sembra aver capito che il suo futuro sarà lontano da Liverpool. "Come sapete, questo è il mio ultimo anno al club – ha spiegato a fine partita quando gli è stata fatta una precisa domanda proprio sul suo contratto -. Voglio solo godermelo e non voglio pensarci. Nessuno al club mi ha ancora parlato del rinnovo, quindi va bene, giocherò la mia ultima stagione".

L'egiziano grande protagonista contro il Manchester United

Nonostante questo oggi Salah è stato grande protagonista della vittoria dei Reds all'Old Trafford. L'egiziano, con un gol e due assist per Luis Diaz, ha partecipato a tutti e tre i gol dei Reds. Logicamente, è stato designato come il miglior giocatore della partita. L'egiziano dunque è in splendida forma: Dichiarazioni forti che lasciano leggere tra le righe che il giocatore vorrebbe anche continuare. Ma, di fronte al rifiuto della società di rinnovargli il contratto, è stato lo stesso Salah ad essere il primo ad alzare la mano per farsi da parte.

Salah potrebbe essere uno svincolato di lusso il prossimo anno

Un comportamento da vero professionista che avrebbe anche voluto continuare con il Liverpool. Tutto questo a un anno dall'indiscrezione secondo cui il Liverpool avrebbe rifiutato un'offerta dell'Arabia del valore di 200 milioni di euro. Adesso, se non cambia nulla e non sembra più possibile tornare indietro, lascerà il Liverpool dopo otto stagioni a parametro zero. Senza dubbio si tratta del giocatore più importante della storia recente del Liverpool che potrebbe ora essere messo alla porta dal club senza fare troppo rumore.