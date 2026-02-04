Lang si scaglia contro Conte dopo il suo addio al Napoli, è un attacco durissimo: “Un giorno si saprà tutto”

Il feeling tra Noa Lang e Antonio Conte non è mai sbocciato. Non che ci volesse un mago per capirlo, ma l'impiego del calciatore olandese e il modo in cui l'allenatore azzurro lo ha impiegato hanno portato alla separazione dopo pochi mesi dal suo arrivo al Napoli.

Al ‘Transfer Deadline Show', programma dell'edizione olandese della ESPN, Noa Lang, che nella sessione di mercato invernale è diventato un calciatore del Galatasaray, ha usato parole molto dure nei confronti del suo ex allenatore: “Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé, credo. Come posso dirlo in modo normale? Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Questo comportamento politico non mi si addice".

Il calciatore olandese ha solo fatto intravedere il suo potenziale in azzurro ma il suo rendimento complessivo è stato deludente. Per questo motivo il Napoli ha deciso di cederlo in prestito in Turchia: il suo bilancio con la maglia azzurra è di 27 presenze condite da un gol e due assist.

Lang: "Al Napoli nove persone su dieci non volevano che me ne andassi"

Lang ha fatto capire che accettare la scelta di lasciare il Napoli dopo soli sei mesi non è stata semplice: "Il Galatasaray? Onestamente, ci è voluto un po’. Il club parla da solo. Ma non sono uno che vuole andarsene dopo soli sei mesi. Al Napoli nove persone su dieci non volevano che me ne andassi. Ero ben inserito nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno e quando riuscivo a giocare la gente parlava male di me. Ma io non ero affatto d’accordo".

Il calciatore olandese ha parlato della sua volontà di accettare il Galatasaray anche in vista della Coppa del Mondo della prossima estate: "Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene. Almeno credo. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Inizialmente volevo combattere, pensavo di restare. Ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa decisione è stata presa principalmente per questo”.

Non è la prima volta che Lang ha espresso il suo malumore per il modo in cui era trattato da Conte a Napoli. Dopo la batosta per 6-2 in casa del PSV Eindhoven in Champions League il calciatore ai microfoni di Ziggo Sport usò parole molto chiare: "Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, ndr) e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta”.

Sicuramente queste uscite non hanno aiutato alla costruzione del rapporto tra i due e, difatti, Antonio Conte non ha mai risposto in maniera netta sul calciatore quando gli venivano poste domande in maniera specifica.

Un rapporto mai nato che poteva chiudersi solo in un modo, nonostante il Napoli abbia speso quasi 30 milioni di euro per portare il calciatore in Italia la scorsa estate.