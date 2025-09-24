Landucci osa in TV con Monica Bertini: “Noi della vecchia generazione preferiamo le donne”

Marco Landucci si presenta in diretta tv dopo la vittoria del Milan contro il Lecce in Coppa Italia. Ad accoglierlo dallo studio di Mediaset c'è la conduttrice, Monica Bertini. "Buonasera, Landucci. Ci ritroviamo all'insegna dei successi qui a Coppa Italia live, con noi c'è Claudio Raimondi", è il saluto della giornalista che accoglie con enfasi il tecnico dei rossoneri, ieri sera in panchina al posto di Massimiliano Allegri squalificato. Quel che accade dopo è un siparietto nel quale la donna, suo malgrado, si ritrova trascinata e che gestisce con professionalità. "Buonasera a voi e soprattutto a lei, preferisco sempre le donne io. Noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso", è la replica dell'ospite in collegamento da San Siro.

Landucci e gli apprezzamenti in diretta a Monica Bertini

La domanda sorge spontanea: era proprio necessario dire una cosa del genere e, soprattutto, farlo in quel contesto e in quel modo? Che c'entra quell'azzardo di galanteria con il contenuto e il senso della trasmissione? Evidentemente, il clima da scampagnata per il successo agevole in una competizione che non porta ansie come il campionato deve aver sciolto la lingua e fatto cadere i freni inibitori. La sortita di Landucci ("poi, Monica, è molto bella") provoca la reazione divertita delle persone che sono presenti in quel momento nello studio. La doppia inquadratura tiene in primo piano Bertini e il vice allenatore mentre fuori campo fa irruzione la risata di Christian Panucci. "Mi fa piacere, grazie", risponde la giornalista che accenna un sorriso.

La gag molto spontanea non è ancora finita. Il copione recitato a braccio dà la stura a battute che a un certo punto diventano fuori luogo, chiacchiere da bar, di quelle che si fanno tra amici scanzonati, rilassati. Come giocare con l'acqua a mare. "Oh… anche noi preferiamo le donne", e giù un'altra risata da parte di Panucci che alimenta quel botta e risposta. "Qua si offendono perché sono un po' permalosi", aggiunge Bertini.

La giornalista: "Va bene, grazie ma adesso usciamo da questo momento"

La percezione che la situazione stia sfuggendo di mano e prendendo una deriva extra-giornalistica diventa più marcata quando Landucci, con Panucci che gli ha fatto sponda da studio, allunga la falcata e aggiunge: "Eh… Christian lo sa… No, stavo dicendo che noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione per il gentil sesso. Poi Monica è molto… molto bella".

Bertini accoglie con garbo l'ennesimo apprezzamento ("oooh grazie, grazie mille!") e con professionalità chiude quel dialogo che s'è fatto anche un po' imbarazzante per quanto s'è prolungato. "Comunque… usciamo da questo momento con le domande di Claudio Raimondi". Risate di sottofondo, si torna seri. A parlare anche di calcio.