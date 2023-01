Lampard resta di sasso al telefono, non si aspettava l’esonero: poche ore prima era stato illuso Frank Lampard è stato esonerato dall’Everton che non gli ha perdonato il rendimento disastroso. Eppure le cose per lui sembravano prendere un’altra piega.

A cura di Marco Beltrami

Ancora pochi giorni e Frank Lampard avrebbe celebrato il suo primo anno da allenatore dell'Everton. E invece il club di Liverpool ha deciso di licenziare la grande gloria del calcio inglese dopo la pesante sconfitta contro il West Ham, diretta concorrente per la lotta salvezza. Un risultato che ha fatto sprofondare i Toffees ora ultimi a pari punti con il Southampton. Si chiude così l'esperienza dell'ex centrocampista del Chelsea, che dal canto suo non aveva intenzione di mollare, anche a fronte di quello che era successo nelle scorse ore.

L'atmosfera in casa Everton era diventata tossica, con la squadra "depressa" per i risultati e i tifosi molto arrabbiati. L'undicesima sconfitta nelle ultime 14 partite in tutte le competizioni, con un solo punto ottenuto in cinque match giocati dopo i Mondiali, aveva creato una situazione di grande tensione. Lo spettro di una possibile retrocessione, dopo la salvezza conquistata a fatica nella scorsa stagione, ha preoccupato la piazza soprattutto a fronte dei ko con dirette concorrenti come Wolves, Southampton e West Ham. Ecco allora i faccia a faccia tra alcuni sostenitori e i calciatori come Yerry Mina e Anthony Gordon. Anche all'interno del gruppo le cose non andavano per il meglio, come confermato anche dallo scontro tra Lampard e Abdoulaye Doucoure, iniziato in campo e proseguito poi alla ripresa degli allenamenti con il calciatore spedito ad allenarsi da solo.

Inevitabile dunque già domenica sera, la circolazione delle indiscrezioni sul possibile esonero di Lampard che però contava sempre sull'appoggio della dirigenza. Infatti proprio nella tarda serata di ieri, stando a quanto riportato da Sportsmail, il tecnico aveva avuto un summit con i vertici della società per discutere degli obiettivi della finestra di trasferimento invernale, con diversi nomi sul taccuino. L'intenzione sembrava quella di assicurare a Lampard dei rinforzi per continuare insieme e provare ad invertire la rotta. E invece oggi, ecco oggi la telefonata del proprietario dell'Everton Farhad Moshiri per dargli il benservito. Una situazione sicuramente tutt'altro che gradita da Frankie, che non è uno abituato a mollare.

Chi sarà il nuovo allenatore dell'Everton? La scelta numero uno del club è l'argentino Marcelo Bielsa, reduce dall'esperienza al Leeds. Nella lista dei papabili, ci sono anche l'ex Burnley Sean Dyche che però non è tra i preferiti del consiglio, ma anche la vecchia gloria Wayne Rooney, Duncan Ferguson e Nuno Espirito Santo