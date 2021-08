L’amore di Casillas per la sua terra: aiuta i pompieri a spegnere gli incendi Bellissimo gesto di Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, che ha deciso di unirsi alle centinaia volontari che hanno contribuito allo spegnimento degli incendi che hanno devastato la zona da cui proviene la sua famiglia, ovvero il comune di Avila di Navalacruz, aiutando i pompieri.

A cura di Marco Beltrami

Questa volta Iker Casillas ha indossato degli altri guantoni, non quelli da portiere che conosce bene. L'ex numero uno del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha deciso di unirsi alle centinaia di volontari che hanno partecipato alle azioni di spegnimento degli incendi vicini alla zona da cui proviene la sua famiglia, ovvero il comune di Avila di Navalacruz. La leggenda del calcio iberico, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione non solo nel campo di calcio. Bellissimo il messaggio per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito ad aiutare i vigili del fuoco e limitare i danni.

Non ci ha pensato su due volte Iker Casillas. Quando gli incendi hanno devastato le campagne e i boschi della zona tra i comuni di Avila di Navalacruz, da dove proviene la sua famiglia e dove ha una casa e Cepeda de la Mora, non distante da Madrid, l'ex estremo difensore ha deciso di dare al suo contributo. Dopo aver elogiato chi come lui, ha dato una mano a pompieri e addetti ai lavori, Casillas ha postato una foto che ritrae delle motoseghe con le fiamme sullo sfondo. Anche lui dunque ha voluto aiutare la sua gente, partecipando attivamente alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Queste le parole di Casillas che ha elogiato l'operato di tutti quelli che hanno collaborato a ridurre i danni, nonostante purtroppo i 22mila ettari bruciati: "Con durezza davanti alle fiamme! Senza alcun timore di aiutare e collaborare con le persone! Enormi quelli che ne sapevano di più e che hanno guidato quelli di noi che non sapevano come prendere in mano una zappa! È per queste cose che ci si sente orgogliosi! Siete delle brave persone, amici di Navalacruz! Che dico amici! Famiglia!".