Lamine Yamal spiazza tutti ai Globe Soccer Awards: la risposta che fa ridere Cristiano Ronaldo

Lamine Yamal è stato uno dei grandi protagonisti dei Globe Soccer Awards, i premi internazionali di calcio assegnati ogni anno per celebrare giocatori, allenatori, club, dirigenti e agenti che si sono distinti. La stella del Barcellona ha portato a casa tre premi, ovvero quello di miglior giocatore Under 23 della Liga, miglior attaccante dell'anno e il Premio Maradona, riservato al miglior marcatore dal punto di vista tecnico dell'anno solare.

Lamine Yamal stella dei Globe Soccer Awards

In occasione della premiazione, Yamal ha fatto sorridere tutti i presenti dando una risposta inaspettata. Come spesso accade in queste cerimonie, non mancano le domande curiose per cercare di regalare a tifosi e appassionati aspetti meno conosciuti dei giocatori. In quest'ottica, allo spagnolo è stato chiesto: "Cosa vorresti che la gente sapesse di te".

La risposta inaspettata di Lamine alla domanda su sé stesso

Dopo averci pensato pochissimo, l'attaccante del Barcellona, sorridendo, ha risposto: "Voglio che la gente sappia che a casa mia madre è il boss". Parole che nessuno si sarebbe aspettato e che hanno suscitato la reazione divertita di Cristiano Ronaldo e della sua compagna Georgina, oltre che di tutta la sala. Quello della mamma è stato un tema ricorrente per Lamine, che spesso nei suoi interventi ha voluto riportare tutto a una dimensione personale e familiare. Quando gli è stato chiesto cosa lo renda davvero felice, la risposta è stata immediata: "Quello che mi rende più felice sono le congratulazioni di mia madre, perché è una delle persone che mi sono sempre state vicine, la mia cerchia".

Il ragazzo di Rocafonda, presente alla cerimonia, non ha nascosto la consapevolezza di un'ascesa rapidissima che porta con sé anche nuove responsabilità: "Ora ho più pressione, perché sono diventato un giocatore importante per il club e per la nazionale, ma grazie a Dio è andato tutto bene". Nessuna voglia di paragoni ingombranti: "Penso che sia meglio non paragonarsi a nessuno".

Momenti emozionanti alla cerimonia dei Globe Soccer Awards con il premio speciale consegnato alla famiglia di Diogo Jota. Per quanto riguarda invece i riconoscimenti più prestigiosi, quello al miglior giocatore è finito nella bacheca di Dembélé, mentre Cristiano Ronaldo è stato eletto il migliore del Medio Oriente. Le squadre più premiate? Senza dubbio PSG e Barcellona.